Gobierno impulsa reforma para fortalecer a CFE y Pemex como empresas públicas del Estado

“Nuestro objetivo es que CFE genere el 54% de la energía eléctrica y los privados el 46%, que fue la misma propuesta que hizo en el 2021 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador”, declaró la presidenta

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó que impulsará la reforma energética propuesta por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) vuelvan a ser empresas públicas.

Sheinbaum dijo que esta reforma hará que las empresas regresen a ser públicas, para que el mercado no sea su principal función sino el servicio público.

“Lo qué plantea la reforma que hoy se va a discutir es que las empresas vuelvan a ser empresas públicas, es decir, no es el mercado su principal función sino el servicio público, eso las fortalece”, declaró.

Además explicó que con esta reforma la CFE tendrá mayor importancia ante el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para que sea la encargada de generar el 54% de la energía eléctrica en todo el país y las empresas privadas el 46% restante.

“La preponderancia de CFE, CENACE es la que despacha la energía. La energía eléctrica en cuanto se genera se tiene que consumir, casi no se almacena, la qué decide qué pasa por las redes de transmisión el CENACE, antes se decía los privados tienen preponderancia por una serie de reglas, ahora la Constitución dice: No, tiene preponderancia Comisión Federal de Electricidad”, comentó Sheinbaum.

Además, la mandataria aclaró que con las iniciativas de los gobiernos anteriores a López Obrador, Pemex y CFE “ya se rigen, no por las leyes públicas, sino por las leyes mercantiles, como cualquier empresa privada”.

“No quiere decir que no queramos que sean productivas, por supuesto que queremos que CFE y Pemex sean productivas, pero ¿cuál es la característica? Que en realidad las ponen a competir en el mismo nivel que todas las empresas privadas en la apertura de un mercado eléctrico que no se había dado en México, a partir de 2013, y en el caso de Pemex lo mismo, entonces estas empresas ya se rigen, no por las leyes públicas sino por las leyes mercantiles, como cualquier empresa privada”, recalcó.

La presidenta también comento que la reforma constitucional se discutirá en las próximas horas en la Cámara de Diputados, y en caso de ser aprobada, pasará a la cámara de Senadores y luego a los congresos locales.