Hospital Oncológico La Pastora en CDMX: ¿dónde está y cómo recibir atención gratuita contra el cáncer?

El Hospital Oncológico para la Mujer La Pastora, del IMSS-Bienestar, ofrece atención gratuita para la detección, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer en mujeres.

Ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la CDMX, cuenta con servicios de mastografías, ultrasonidos, biopsias, cirugías oncológicas y quimioterapia.

¿Qué servicios gratuitos ofrece el Hospital Oncológico La Pastora?

La unidad concentra distintas etapas de la atención oncológica en un mismo lugar para facilitar el diagnóstico y el tratamiento de las pacientes:

Detección: mastografías y estudios de imagen para identificar posibles tumores. Cuenta con equipos de alta tecnología que utilizan inteligencia artificial para detectar tumores de cinco milímetros, que suelen ser difíciles de identificar mediante el tacto. Además, permiten determinar de manera inmediata el nivel de urgencia de los hallazgos.

Diagnóstico: biopsias, análisis de patología y estudios especializados, con apoyo de inteligencia artificial y un comité médico que revisa todos los casos.

Tratamiento: cirugías oncológicas, quimioterapia y cuidados paliativos.

Atención hospitalaria: consultas especializadas, hospitalización y atención de urgencias oncológicas.

Cuidados paliativos: bajo la política de “Hospital que deja dormir”, se respetan y procuran ocho horas de sueño sin interrupciones para la toma de signos vitales o la administración de medicamentos, siempre que las condiciones de la paciente lo permitan. También se ofrece atención psicológica y yoga terapéutico.

El modelo busca reducir los tiempos de espera entre la detección de la enfermedad y el inicio del tratamiento, al concentrar los servicios en un mismo lugar.

De acuerdo con el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, los resultados de las biopsias se entregan en 72 horas, los diagnósticos se realizan en menos de 14 días y los tratamientos comienzan en menos de 30 días, diez días por debajo del estándar internacional.

“Lo que representa un comienzo de 10 días antes que el promedio establecido en la literatura internacional de 40 días”, destacó Alejandro Svarch durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 20 de octubre.

¿Dónde está el Hospital Oncológico para la Mujer La Pastora?

El hospital se encuentra en avenida Puerto de Mazatlán 269, colonia La Pastora, en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México.

Está cerca de la estación La Pastora de la Línea 1 del Cablebús, en la zona de Cuautepec.

Hospital Oncológico La Pastora ha atendido a más de 11 mil mujeres

De acuerdo con el Gobierno de México, durante los primeros 200 días de funcionamiento del hospital se ha atendido a más de 11 mil mujeres. Además, se han realizado 800 cirugías oncológicas, mil 500 hospitalizaciones, 2 mil mastografías con inteligencia artificial y más de mil quimioterapias.

También se reportaron 2 mil 800 atenciones de urgencias oncológicas y 9 mil consultas especializadas.

Según las autoridades federales, el hospital busca agilizar la detección del cáncer mediante tecnología rápida y precisa para que las pacientes reciban atención oportuna.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este centro también contará con un albergue, un jardín de niños y talleres de reincorporación laboral.

➡️ Durante la #MañaneraDelPueblo, nuestro director general, Alejandro Svarch, explicó el nuevo modelo de atención oncológica del Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México, que establece tiempos explícitos para evitar retrasos en el diagnóstico y el inicio del tratamiento. ¿Cómo funciona? 🩺 Día 1: La paciente recibe una valoración médica y se realizan los estudios diagnósticos necesarios. Ese mismo día se determina si requiere seguimiento o una biopsia y, de ser necesaria, se toma en ese momento. 🔬 En un máximo de 14 días: Se cuenta con los resultados de patología para confirmar el diagnóstico e identificar el tipo de cáncer. 💗 En menos de 30 días: La paciente inicia su tratamiento, conforme a los tiempos establecidos por el modelo. La atención se articula a través de una Unidad de Acto Único, que integra en un mismo espacio la detección, el diagnóstico, el tratamiento y el acompañamiento integral, con atención especializada y gratuita. Así construimos un modelo de atención oncológica centrado en las mujeres, que busca brindar respuestas oportunas y evitar demoras que pueden hacer la diferencia. #EstoEsIMSSBienestar — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) October 20, 2026

¿La atención en el Hospital Oncológico La Pastora es gratuita?

Sí. El Hospital Oncológico para la Mujer La Pastora forma parte del sistema público IMSS-Bienestar y ofrece atención gratuita.

Además, opera bajo la política de cero rechazo, por lo que puedes acudir a solicitar atención aunque no seas derechohabiente.

Para conocer los requisitos de ingreso, la disponibilidad de citas y el procedimiento para recibir atención, se recomienda consultar los canales oficiales del IMSS-Bienestar antes de acudir.

FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO

Sheinbaum anuncia 32 centros de atención integral del cáncer de mama para 2029

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que para 2029 habrá 32 Centros de Atención Integral para el Cáncer de Mama, uno en cada entidad del país.

Estos centros seguirán el modelo del Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México, del IMSS-Bienestar, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

“El objetivo es que este Centro que tenemos ya en la Ciudad de México —que ya fue probado su modelo y que ha salvado ya cientos de vidas— lo desarrollamos en cada entidad de la República”, informó durante su conferencia matutina de este martes 20 de octubre.

La mandataria destacó que el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México es un caso de éxito cuyo modelo se replicará en todo el país para garantizar que las mujeres diagnosticadas con cáncer reciban atención con las mejores tecnologías.

“Es un caso de éxito, muy hermoso, porque además es muy humano y además es para las mujeres”, destacó.