IAPA ofrece estrategia de prevención del suicidio

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), a través del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), informó que cuenta con una estrategia integral contra el suicidio, dirigida a la población de 15 a 29 años, todo esto en el marco del Día mundial para la prevención del suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre.

Actualmente la capital chilanga se sitúa en el lugar número 28 a nivel nacional en suicidios, por debajo de la media nacional, que es del 10.4 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Dentro de las actividades de prevención preventivas dirigidas a estudiantes de secundaria, bachillerato y licenciatura, se encuentran las pláticas y cursos sobre salud mental y adicciones, así como el curso Depresión y prevención del suicidio.

Además, se proporciona contención emocional e intervención en crisis, a través de los IAPAMódulos de salud mental escolar, equipados con consultorios móviles.

José Antonio Alcocer Sánchez, director general del IAPA, informó que estas actividades se realizan desde la perspectiva de no juzgar, no criticar y no criminalizar a ninguna persona, especialmente cuando se encuentran en alguna situación que ponga en riesgo su vida.

“Actualmente, a través del Núcleo Urbano de Bienestar Emocional (NUBE) y de los servicios de atención del IAPA, realizamos la valoración de casos con depresión o riesgo suicida y se canalizan a los servicios de atención psiquiátrica”, destacó.

Además, el titular del IAPA, manifestó que una persona con intento de suicidio se encuentra en mayor riesgo de repetir el evento entre las primeras 48 a 72 horas después del evento autoinfligido, y un suicidio impacta de manera negativa hasta a 135 personas en el contexto cercano.

“Se ofrecen conferencias sobre las alteraciones en las actividades diarias y aislamiento, que se identifican como factores de riesgo, así como la violencia en todas sus manifestaciones, la ideación suicida y el intento suicida, y ante estas circunstancias se les da a conocer las principales instituciones donde se puede solicitar ayuda”, indicó.

El doctor Alcocer comentó que el IAPA también lleva a cabo la capacitación en Prevención del Suicidio, dirigido a personal de los centros de atención en adicciones, juzgados cívicos, y a policías auxiliares del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Por su parte, el IAPA ofrece atención inmediata a través de sus servicios remotos como el IAPABOT al teléfono 55 7809 5579 y la atención virtual a los números 55 4631 3035 extensiones 2006, 2014 y 2015, además, en casos de emergencia inminente por ideación suicida, pueden recurrir a la Línea de la Vida al 800 911 2000.

“Recordemos que todos podemos ayudar a alguien que esté pasando por algún evento negativo que impacte su estado de ánimo, escuchándolo y acompañándolo a algún centro de atención de la Red de servicios de salud mental y adicciones de la Ciudad de México“, concluyó.