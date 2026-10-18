James Gray recibe el Premio a la Excelencia Artística en el FICM 2026, devela su butaca y estrena Paper Tiger

El trabajo del cineasta James Gray ha marcado una huella enorme dentro de la cinematografía contemporánea gracias a su estilo impecable y narrativas profundas. Ese legado ha traspasado fronteras y este año develó la butaca con su nombre en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM 2026).

Para quienes disfrutan del séptimo arte con historias llenas de drama, tensión y humanidad, este nombre resulta imprescindible en la cartelera internacional. Su trayectoria sigue dando de qué hablar entre cinéfilos y críticos de todo el mundo, consolidándose como una de las mentes más talentosas del circuito actual.

¿Quién es James Gray?

James Gray es un aclamado director y guionista estadounidense reconocido por filmes como:

Cuestión de sangre (Little Odessa, 1994)

La otra cara del crimen (The Yards, 2000)

Los dueños de la noche (We Own the Night, 2007)

Los amantes (Two Lovers, 2008)

El sueño de Ellis (The Immigrant, 2013)

Z, la ciudad perdida (The Lost City of Z, 2016)

Ad Astra: Hacia las estrellas (Ad Astra, 2019)

El tiempo del Armagedón (Armageddon Time, 2022)

Paper Tiger (2026)

En la 24ª edición del FICM 2026, su más reciente largometraje, Paper Tiger, tuvo una proyección especial y ahí fue la ceremonia para galardonar su destacada carrera.

La cinta, que relata la historia de dos hermanos involucrados con la mafia rusa y cuenta con las actuaciones de Adam Driver, Scarlett Johansson y Miles Teller, ya había tenido su estreno mundial en el Festival de Cannes 2026.

James Gray: Premio a la Excelencia Artística

Alejandro Ramírez, presidente del FICM, le entregó a James Gray el Premio a la Excelencia Artística en reconocimiento a su aportación al cine de autor. Alejandro Ramírez, presidente del festival, dedicó unas emotivas palabras al realizador destacando su habilidad “por encontrar una obsesión en el abandono devastador y, en la incertidumbre de las calles más duras, un hogar”.

Al recibir el galardón, el cineasta bromeó sobre el peso de la presea y reflexionó sobre el sentido de crear historias tras ver un video conmemorativo de su obra:

“A veces cuando haces este trabajo te preguntas si realmente significa algo para alguien” reflexionó James Gray sobre la trascendencia de su trabajo.

James Gray dio un discurso de agradecimiento que estuvo cargado de sentido del humor. Foto: Yuria Bustos / Chilango

Con un gran sentido del humor, Gray hizo otra broma que fue captada al instante por los presentes:

“En la escuela de cine, los directores siempre presentaban sus películas, y los que hablaban más son los que hacían las peores. ¡Esto es cierto!”.

Así fue la develación de la butaca de James Gray en el FICM 2026

Siguiendo la tradición de rendir tributo a las grandes figuras invitadas, se realizó la clásica develación de la butaca con el nombre de James Gray, la cual quedará instalada en un complejo de cine del Centro de Morelia.

El guionista agradeció el homenaje en el FICM 2026. Foto: Yuria Bustos / Chilango

Fiel a su estilo relajado y divertido, el realizador soltó una broma para el público asistente ante el gesto de la organización: “Me quedaré sentado aquí y haré comentarios de la película” a lo cual, asistentes (entre ellos, estudiantes de cine) reaccionaron con emoción por tener en frente a un cineasta de la talla de James Gray.