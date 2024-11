Ken Salazar dice una cosa y luego otra: Sheinbaum

Ken Salazar, quien criticó la estrategia de AMLO sobre “abrazos, no balazos” y la presidenta dio a conocer su postura

La presidenta Claudia Sheinbaum reprochó ayer la ambivalencia en las opiniones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien el miércoles criticó sorpresivamente la gestión de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad.

En rueda de prensa, el diplomático estadounidense había afirmado que “la estrategia de abrazos, no balazos, no funcionó” y que AMLO rechazó la ayuda norteamericana para enfrentar el problema.

“Cuando se habla de la austeridad republicana, en el tema de la seguridad, es la misma cosa que decirlo en inglés: No le pongan el esfuerzo en apoyar a las policías ¿entonces qué pasa? Que la policía se va a la corrupción porque no les dan suficiente para poder vivir. Es lo que espanta a uno, que no va a haber la inversión que se requiere acá en México para de verdad llegar a un tiempo donde la inseguridad que existe se va a resolver”, declaró el embajador.

Ante las declaraciones de Ken Salazar, la mandataria respondió: “Hay diferencias entre lo que dice el embajador un día con lo que dice otro día”. Puso como ejemplo el caso de la Reforma Judicial, pues en una ocasión el diplomático “dijo que le parecía muy bien” y después que “iba a ser muy malo para México”.

La Cancillería mexicana envió una nota a la embajada estadounidense expresando su extrañamiento por los dichos de Salazar. Es la segunda nota diplomática remitida al país vecino, la primera fue cuando Ken Salazar criticó la Reforma Judicial.

“México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos con el presidente Biden, el presidente López Obrador tuvo un dialogo de alto nivel, que le llamaron el diálogo bicentenario en distintos temas: tráfico de drogas, tráfico de armas, porque es de un lado y del otro, migración, seguridad, hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación porque es muy importante, porque tenemos una frontera común, tiene que haber diálogo de alto nivel, además somos socios comerciales pero no subordinación, eso no”, reafirmo Sheinbaum.