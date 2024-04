No, no es Shakira: Interpol dará concierto gratis en el Zócalo

¡Atención fanáticxs del rock! El gobierno de la CDMX anunció que Interpol ofrecerá un concierto gratis en la plancha del Zócalo el próximo 20 de abril, a partir de las 19:00 horas

Autoridades de la Ciudad de México anunciaron que el grupo de rock estadounidense Interpol ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo el próximo 20 de abril, a partir de las 19:00 horas.

“Es una banda emblemática, tiene más de 20 años (de trayectoria). Está integrada por Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino. ¿Y por qué Interpol ahora en esta diversidad de géneros? Nos han pedido mucho rock y rock anglo, por lo tanto, hemos buscado atender a los distintos públicos”, comentó en conferencia de prensa la secretaria de Cultura local, Claudia Curiel.

En el mensaje, Paul Banks extendió una invitación a todos los seguidores mexicanos y a cualquier persona dispuesta a unirse al evento gratuito, resaltando la emoción de la banda por tocar en un lugar tan emblemático y especial como el Zócalo de la Ciudad de México.

“Hola a todos, los saluda Paul Banks de Interpol, solo quería que supieran noticias excitantes. Interpol dará un concierto gratuito, en el Zócalo, en el corazón de la Ciudad de México, el sábado 20 de abril. Es gratis, pero a todos nuestros seguidores mexicanos y a cualquiera que se sienta dispuesto a llegar allá o que esté allá, por favor, vengan a unirse a nosotros”, afirmó.

“Estamos emocionados de tocar en un lugar tan histórico y bello. Así que esperamos verles ahí para hacerlo más especial. Mucho amor para todos. ¡Gracias!”, agregó.

Interpol, fundada en 1997 en la vibrante ciudad de Nueva York, ha dejado una marca en la escena musical con su inconfundible sonido post-punk. Con influencias que van desde Joy Division hasta The Chameleons, la banda ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su atmósfera oscura y melancólica, impregnada de un toque moderno que la hace única.

A lo largo de su trayectoria, la agrupación lanzó varios álbumes aclamados por la crítica, consolidando su posición como una de las bandas más importantes de la música contemporánea. Desde su debut en 2002 con Turn on the Bright Lights hasta su más reciente trabajo en 2022 The Other Side of Make-Believe, Interpol mantiene su relevancia y cautiva a sus seguidores con su música evocadora y emocional.

Por otra parte, dio a conocer que la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México también dará un concierto el 13 de abril en el Deportivo Carmen Serdán, localizado en Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, bajo la dirección huésped de la española Julia Cruz. La cita para este evento completamente gratis es a las 18:00 horas.