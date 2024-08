Rey Pila abrirá concierto de Fito Páez en el Zócalo

La agrupación liderada por Diego Solórzano e integrada por Andrés Velasco, Rodrigo Blanco y Miguel Hernández, serán los encargadxs de ser lxs telonerxs de Fito Páez en el Zócalo

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció que la banda de rock mexicana Rey Pila será la encargada de abrir el concierto gratuito de Fito Páez, que está programado para el próximo sábado 7 de septiembre en el Zócalo capitalino, donde el cantautor argentino deleitará a sus seguidores como parte de su Tour 2024 El amor después del amor.

Rey Pila está liderada por Diego Solórzano, primero fue su proyecto como solista, después de separarse de Los Dynamite, en 2009 con un disco homónimo del que se desprendieron algunos temas como Sordo, No longer fun y No. 114, convirtiéndose rápidamente en éxitos; a este álbum le siguieron The Future Sugar en 2015 y Velox Veritas en 2020.

Después se unirían al proyecto Andrés Velasco, Rodrigo Blanco y Miguel Hernández, desde el nacimiento de Rey Pila, su música ha sido producida por músicos renombrados como Julian Casablancas, líder de The Strokes, y productores como Paul Mahajan, quien ha trabajado con bandas como Yeah Yeah Yeahs y TV on The Radio, así como Chris Coady, también productor de Beach House y Wavves.

También se han vuelto populares remixes que ha realizado de bandas, como el Instituto Mexicano del Sonido y El Columpio Asesino, mientras que sus propias canciones, como No. 114 y Alexander, han sido remezcladas por diversos artistas como Disco Ruido, DFA y DJ Salvation.

La banda ha sido telonera y ha participado en giras con agrupaciones y músicos de la talla de The Cure, Depeche Mode, Phoenix, Interpol, Maroon 5 y Brandon Flowers; además, ha tenido presencia en los festivales más importantes del país como Vive Latino, Corona Capital, Coordenada, Machaca, Catrina y Noche de Primavera.

El próximo 7 de septiembre, Rey Pila serán lxs encargadxs de abrir el concierto de Fito Páez, uno de los músicos latinoamericanos más influyentes del rock en español, con canciones como Ani Oni y Fantasma de su nuevo material Ojos del Terror, así como algunos de sus temas más exitosos.

La cita para el concierto es a las 20:00 horas en Zócalo de la CDMX, que se ha convertido en uno de los escenario más importante del país y ha recibido a artistas como Paul McCartney, Roger Waters, Pixies, Caifanes, Rosalía, Interpol, Grupo Firme, Shakira, Juan Gabriel y Los Fabulosos Cadillacs, entre muchos otros.