Sergio Salomón reemplazará a Garduño en Migración

Claudia Sheinbaum nombra a Sergio Salomón como director del Instituto Nacional de Migración de México

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, ocupará la titularidad del Instituto Nacional de Migración (INM) a partir de diciembre en sustitución de Francisco Garduño, quien enfrenta un proceso penal por el incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez, en el que murieron 40 migrantes.

En su conferencia matutina, explicó que el cambio será una vez que el mandatario poblano finalice su gestión, por lo que Garduño se quedará en el INM mientras llega la transición “para no romper el trabajo que se está haciendo”.

“Él sale en diciembre, el cambio de gobierno en el caso de Puebla es hasta principios de diciembre. Ya él se está involucrando y en lo que viene la transición se queda Francisco Garduño para no romper el trabajo que se está haciendo y ya en diciembre tomaría Sergio Salomón el puesto”, declaró la presidenta.



Sheinbaum añadió que Salomón ya está revisando la estrategia que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador para el tema de migración y aunque acotó que hay situaciones pendientes, confió en el desempeño que pueda hacer el gobernador de Puebla.

“Es un hombre muy calificado además una persona con muchas capacidades, yo tengo mucho reconocimiento al gobernador, no es un trabajo sencillo, pero precisamente por eso una persona tan capaz va a ocupar este espacio y él va a hacer un planteamiento integral de mejora del Instituto Nacional de Migración”, resaltó.

Además, la presidenta dijo que el proceso penal que enfrenta Garduño no impide que continúe en el cargo: “Sería mientras tanto, porque no podemos romper nosotros la estrategia que ya venía y hacer un cambio ahora y después otro cambio. Entiendo que ese proceso continúa pero entiendo que no hay nada en contra de Francisco, hasta ahora”.