Sheinbaum comparte detalles de su llamada con Trump

Claudia Sheinbaum y Donald Trump mantuvieron el jueves su primera conversación telefónica, luego del triunfo electoral del empresario

El día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer en redes sociales que sostuvo una llamada telefónica “muy cordial” con Donald Trump, luego de resultar ganador frente a Kamala Harris en las elecciones que se llevaron a cabo el martes. La mandataria mexicana dijo que se habló de la “buena relación” que habrá entre ambos países.

Este viernes 8 de noviembre, durante su conferencia matutina, se le pidió a la presidenta más información sobre la primera llamada formal que hubo entre los nuevos gobiernos de México y Estados Unidos. De nueva cuenta, la Presidenta resaltó la cordialidad de la conversación.

“Fue una llamada muy cordial, quiero destacar esto. Él inició la conversación felicitándome por el triunfo en las elecciones. Le devolví la felicitación, evidentemente, para eso era la llamada, para felicitarlo por el triunfo”, comentó.

Además, indicó que Donald Trump tocó el tema de la frontera, especificando Sheinbaum que ya habrá espacio para hablar de ello, y que Trump mandó saludos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, con quien aseguró que tuvo muy buena relación.

Sheinbaum informó que por el momento no se habló de una invitación a la toma de posesión de Donald Trump, considerando lo reciente de su victoria, pero que Trump le dijo que “se verían pronto”.

“Esto que salió de que si me invitó a la toma de posesión me dijo ‘see you soon’, o sea, nos vemos pronto y le dije ‘sí, nos vemos pronto’“, concluyó Sheinbaum.