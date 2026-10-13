Sheinbaum niega crisis en sistema de salud; anuncia revisión de hospitales y aumento para residentes

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una crisis generalizada en el sistema de salud en México. Sin embargo, reconoció que persisten problemas en hospitales públicos, como falta de médicos especialistas, dificultades en la distribución de medicamentos y condiciones laborales que deben mejorar.

Durante su conferencia mañanera de este martes 13 de octubre, Sheinbaum Pardo respondió a las inconformidades de médicos y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes convocaron a una manifestación para exigir mejores condiciones laborales.

Ante las protestas, la presidenta Sheinbaum anunció una revisión de los hospitales del IMSS para identificar sus principales necesidades. También adelantó que su gobierno busca aumentar las becas de médicos residentes y avanzar en la basificación de trabajadores de la salud.

“No hemos estado cruzados de brazos. Llevamos dos años trabajando intensamente para atender el sistema de salud del país”, afirmó.

La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. https://t.co/QS3X0ArWYN — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 13, 2026

Sheinbaum niega crisis en el sistema de salud, pero reconoce carencias

La presidenta aseguró que su gobierno ha trabajado para ampliar la infraestructura hospitalaria, mejorar el equipamiento médico y fortalecer la distribución de medicamentos.

Sin embargo, admitió que todavía existen problemas que deben resolverse, particularmente en las condiciones laborales del personal de salud y la contratación de especialistas.

“Ahora, de ahí a que haya una crisis en el sistema de salud y que las cosas están funcionando muy mal y que todo está mal, tampoco”, dijo.

Sheinbaum reconoció que uno de los pendientes es regularizar la situación de trabajadores que continúan contratados por periodos anuales y reciben salarios inferiores a los que les corresponderían.

“Todavía nos falta. Ahora que estoy haciendo el recorrido por el IMSS Bienestar, nos faltan muchos médicos que todavía tienen contratos anuales, contratos con menores sueldos que los que deberían ser. A todos ellos los vamos a basificar”, aseguró la presidenta.

También señaló que es necesario contratar a más médicos especialistas para atender las necesidades de los hospitales.

Sheinbaum anuncia aumento a beca de médicos residentes

La presidenta Sheinbaum anunció que se incrementarán las becas de médicos residentes.

La mandataria explicó que estos profesionales, quienes realizan una especialidad médica dentro de los hospitales, desempeñan labores fundamentales para la atención de pacientes.

Sin embargo, reconoció que algunos reciben becas de aproximadamente 7 mil pesos mensuales, cantidad que consideró insuficiente frente a sus responsabilidades.

“Este es un mensaje a todos los residentes: subir la beca de los residentes porque hay que subir la beca de los residentes, ganan menos del salario mínimo y muchas veces en ellos recae el gran trabajo de los médicos especialistas”, dijo la presidenta.

Por ello, informó que su gobierno trabaja para mejorar este apoyo económico.

“Estamos haciendo un esfuerzo importante para que el próximo año pueda aumentar”, dijo.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Revisarán hospitales del IMSS para detectar carencias y atender denuncias

Ante las inconformidades de médicos y enfermeras, Sheinbaum informó que solicitó al director general del IMSS, Zoé Robledo, realizar un diagnóstico de las condiciones de los hospitales.

Explicó que desde el domingo comenzaron a enviarse equipos a distintas unidades médicas para identificar problemas y verificar las denuncias difundidas por trabajadores en redes sociales.

El objetivo es conocer las necesidades específicas de cada hospital y establecer acciones para resolverlas.

“Lo que necesitamos hacer es un verdadero diagnóstico para poder atender lo que no está resuelto”, señaló.

Dijo que entre los temas que deberán revisarse se encuentran las condiciones laborales de quienes fueron contratados durante la pandemia de COVID-19 y todavía no cuentan con contratos adecuados.

“Lo que necesitamos hacer es un verdadero diagnóstico para poder atender lo que no está resuelto, aquellos trabajadores que fueron contratados en el Covid y que aún no tienen los contratos adecuadas, pues tiene que contratarles porque no es justo que en el covid se les haya pedido un esfuerzo extraordinario y que hoy no tengan las mejores condiciones laborales. Todo eso lo vamos a atender”, aseguró.

¿Te preguntas qué está pasando en el IMSS? Aquí te lo cuento. Somos la institución de seguridad social más grande de América Latina, con 511 mil trabajadoras y trabajadores. Desde 2019 se han incorporado 109 mil más, entre ellos 28 mil de enfermería y 39 mil médicos especialistas. Pero sabemos que crecer también implica grandes retos. El abasto es uno de ellos, tenemos un promedio de surtimiento del 94%, y ese 6% que falta importa. Si tu receta no se surtió completa, entra a https://t.co/8Tyxwc5h0d, registra con tu CURP el medicamento que te faltó y te daremos una solución en 36 horas o menos. También puedes llamar al 5592 629069. En estos días ha habido manifestaciones de trabajadores activos y jubilados. Los respetamos, son parte del IMSS. No están de acuerdo ante la propuesta de incremento salarial del 6.8% (2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones), el SNTSS convocó a una consulta el próximo 14 de octubre. Respetamos su decisión. Creemos en el diálogo y la democracia. Las demandas relacionadas con la operación del Instituto deben escucharse y atenderse. Hay retos, sí, pero hoy tenemos un @Tu_IMSS más grande. Seguimos trabajando para mejorar y avanzar juntos, con rumbo al porvenir. 💚 — Zoé Robledo (@zoerobledo) October 10, 2026

Buscan automatizar distribución de medicamentos

Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno busca modernizar y digitalizar los procesos de abastecimiento para dar seguimiento a los medicamentos desde los proveedores hasta su entrega en hospitales y centros de salud.

“Nosotros queremos dejar un sistema de salud que esté completamente automatizado, desde el proveedor, el centro de salud, el almacén, hasta la distribución de los medicamentos”, dijo.

“Para eso hay que digitalizar todos los centros de salud, todos los hospitales, hacer expedientes médicos y poder avanzar en un sistema de última generación para que no haya problemas en la distribución”, explicó.

La mandataria señaló que las Rutas de la Salud, implementadas en el IMSS-Bienestar, han permitido atender parte de estas dificultades. No obstante, consideró necesario avanzar hacia la automatización de toda la cadena de suministro.

Me reuní con las y los directores de los hospitales del IMSS Bienestar en Hidalgo para dialogar sobre los avances y retos del sistema de salud en nuestro estado. Durante el encuentro, coincidieron en que la federalización ha contribuido a mejorar las condiciones de los hospitales. También abordamos dos temas prioritarios: el fortalecimiento de la plantilla de médicas y médicos especialistas y la mejora del sistema de ambulancias para brindar una atención más oportuna de traslado entre hospitales. Seguiremos trabajando de manera coordinada para fortalecer los servicios de salud y garantizar una atención digna y de calidad para todas y todos los mexicanos. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 10, 2026

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la marcha de trabajadores del IMSS?

Respecto a la manifestación convocada para este martes 13 de octubre, la presidenta aseguró que las autoridades atenderán las demandas del personal médico y de enfermería.

También defendió el derecho de los trabajadores a protestar pacíficamente.

“Se les va a atender, tiene que ser pacífica la manifestación y también que tengan libre la libertad para manifestarse”, agregó.

Sheinbaum informó que el miércoles 14 de octubre se realizará una consulta convocada por el sindicato, en medio de las inconformidades laborales.

Finalmente, reiteró que su gobierno continuará atendiendo las demandas del personal de salud, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales, fortalecer la infraestructura hospitalaria y avanzar hacia un sistema público de salud más eficiente.