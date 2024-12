Sheinbaum crítica “albazo” del IFT previo a su extinción

La mandataria calificó como inaceptable la entrega de concesiones antes de la publicación del decreto que elimina al organismo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el intento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de otorgar concesiones para el uso del espectro radioeléctrico antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que marca su extinción. “Quisieron hacer un albazo y no se puede permitir eso porque la decisión es del Estado mexicano. No va a proceder, vamos a hacer todo para que no proceda”, declaró.

Sheinbaum denunció que el IFT actuó de manera irregular al entregar lo que calificó como “regalos” en forma de concesiones antes de su desaparición, un acto que, aseguró, será revertido. La presidenta señaló que este tipo de acciones reflejan una actitud que busca favorecer intereses particulares en detrimento del país.

“La independencia de los organismos era una mera fachada para la colocación de alfiles de la derecha partidista, corporativa, y del brazo del empresariado que se presenta como sociedad civil”, expresó Sheinbaum, subrayando que este tipo de organismos no cumplieron con las funciones para las cuales fueron creados.

La mandataria también destacó los excesos en los gastos de altos funcionarios del IFT, señalando que operaban bajo una lógica de complicidad y violaciones a las leyes. Este tipo de acciones, afirmó, refuerzan la necesidad de reestructurar las instituciones y eliminar aquellos organismos que no cumplen con su propósito.

Sheinbaum recordó que las funciones del IFT y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) serán asumidas por un nuevo organismo descentralizado, cuya cabeza de sector será la Secretaría de Economía. Este ente tendrá como objetivo central evitar los monopolios y garantizar una mayor competencia en los mercados.

El decreto que elimina al IFT, junto con otros seis organismos autónomos, fue publicado el pasado 20 de diciembre en el DOF. Entre los organismos que desaparecerán se encuentran el INAI, Coneval, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación.

La mandataria reiteró su compromiso de fortalecer las instituciones del Estado bajo principios de eficiencia y austeridad, asegurando que este proceso de reestructuración busca beneficiar a la ciudadanía al garantizar una gestión más transparente y enfocada en el interés público.