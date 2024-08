Sheinbaum presenta a Batres como director general del ISSSTE

El actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, será el director general del ISSSTE durante el mandato de Claudia Sheinbaum

La presidenta electa Claudia Sheinbaum dio a conocer este miércoles que Martí Batres, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, será el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Sheinbaum habló sobre el trabajo que ha hecho hasta ahora Batres, mencionó que lleva tiempo de conocerlo y de trabajar con él, pues cuando ella era jefa de Gobierno, él fue secretario de gobernación de la CDMX.

“Estoy muy contenta de que nos acompañe en este encargo tan importante para el gobierno de la República”, recalcó Sheinbaum, además mencionó que Batres ayudará también con labores en el FOVISSSTE.

“En la cuarta transformación no es solamente el cargo sino las responsabilidades y el encargo, a él le he pedido un encargo fundamental. Además de ser director del ISSSTE lo que le he pedido es que me ayude con las tareas del FOVISSSTE, tienen que ver con el sistema de seguridad social de los trabajadores del Estado”, dijo la presidenta electa.

Además, reconoció que el ISSSTE ha avanzado, pero aún requiere mucho trabajo y mostró su entusiasmo de que Batres se integre a su equipo.

“Los que somos trabajadores del Estado, sabemos que el ISSSTE ha avanzado mucho pero requiere mucho más trabajo para atender a la salud y prestaciones sociales de los trabajadores del Estado. Estoy muy contenta y agradecida de que Martí se integre al equipo, hoy tiene muchas tareas pero ya se va a comenzar a integrar”, dijo Sheinbaum.

Por su parte, Martí Batres agradeció la invitación para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum, y se comprometió a solucionar los problemas que tienen los derechohabientes del ISSSTE.

“Es muy importante seguir nacionalizado al ISSSTE, de hecho se han venido nacionalizado varios servicios que estaban privatizados, por ejemplo, la hemodinamia, servicios de anestesia, endoscopia, banco de sangre, todo esto estaba privatizado aún dentro de una institución pública”, declaró Martí Batres.