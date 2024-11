Sheinbaum presenta Plan de Hidrocarburos y Gas Natural

Luz Elena González asegura que no aumentará el precio de los energéticos

El día de hoy durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, habló sobre los avances y retos de la política energética nacional, como parte de la Estrategia Nacional del Sector de Hidrocarburos y Gas Natural.

Luz Elena recalcó que la producción de petróleo será prioritariamente para el consumo nacional y no para exportación, además dijo que no aumentará el precio de los energéticos en términos reales en los próximos seis años.

Además, mencionó que se desarrollará un marco normativo con el fin de impulsar los biocombustibles y combustibles limpios, además para lograr aumentar la capacidad de almacenamiento de gasolinas, diésel y gas, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética nacional y apoyar a Pemex, para mejorar su operación.

“Para cuidar la economía familiar no aumentará el precio de los energéticos en términos reales en los próximos seis años, se mantendrá el control en el precio máximo del gas LP, el precio de las gasolinas y diésel no se incrementará por encima de la inflación y no habrá proyectos al margen de las comunidades indígenas y sin beneficios sociales”, recalcó la secretaria de Energía.

Gonzáles Escobar también dijo que se usarán otro tipo de energías, “sin perder la soberanía nacional en la producción de hidrocarburos, industria petroquímica, producción de fertilizantes, así como en proyectos de generación de nueva energía, como energía solar, eólica, geotermia, hidrógeno verde, entre otros”.

La Estrategia Nacional del Sector Hidrocarburos y Gas Natural “tiene como objetivo dar continuidad al rescate de la soberanía energética. En el caso del sector petrolero, este rescate era obligado por los malos resultados de la privatización y el estado lamentable en el que se encontraba Pemex en el 2018”, aseguró Luz Elena.