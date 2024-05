¡Toma nota! El Invea y la Semovi piden no alquilar autobuses de fiestas privadas

Autoridades de CDMX informan si es legal el servicio de fiestas privadas a bordo de un autobús; el vehículo no contaba con los documentos requeridos para llevar a cabo eventos

El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Secretaría de Movilidad (Semovi), ambas de la CDMX, informaron que el pasado fin de semana remitieron al depósito vehicular (con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana) un autobús que ofrecía el servicio privado de fiesta de manera irregular.

Por tal motivo, las dependencias recalcaron a la ciudadanía que este tipo de unidades con dicho giro de alquiler en la capital no tienen autorización, por lo que pidieron evitar utilizarlas.

“La unidad fue trasladada luego de una revisión en Avenida Paseo de la Reforma y se constató que no contaba con los permisos necesarios para ofrecer este tipo de servicio, además de no contar con póliza de seguro ni tarjeta de circulación; asimismo, el operador no tenía licencia de conducir apta para ese tipo de vehículos”.

Este tipo de autobuses ofrecen un espacio móvil para celebraciones y eventos sociales, fusionando transporte y entretenimiento. Son populares en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México porque proporcionan una experiencia festiva al desplazarse entre ubicaciones o recorrer la ciudad; entre sus usos comunes incluyen fiestas de cumpleaños, despedidas de solterx y graduaciones.