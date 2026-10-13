Arranca vacunación invernal en Edomex: qué vacunas aplican, quiénes deben vacunarse y dónde

Con la llegada de las bajas temperaturas, también aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias. Por eso, en el Estado de México arrancó la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2026-2027, con vacunas gratuitas para proteger a la población.

La jornada incluye vacunas contra la influenza estacional, COVID-19, neumococo y virus sincicial respiratorio (VSR). Además, contempla la aplicación de vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH).

La Secretaría de Salud del Edomex informó que la meta es aplicar más de 4 millones de dosis en la entidad. La campaña busca proteger a niñas, niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades que aumentan el riesgo de complicaciones.

En Chilango te contamos quiénes deben acudir, dónde se aplican las vacunas y hasta cuándo estará disponible la campaña.

FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO

¿Qué vacunas se aplican durante la campaña invernal 2026-2027?

La Campaña Nacional de Vacunación Invernal contempla la aplicación de los siguientes biológicos:

Influenza estacional

COVID-19

Neumococo

Virus sincicial respiratorio (VSR)

Virus del papiloma humano (VPH)

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, en el Edomex se contempla aplicar:

2 millones 488 mil 500 dosis contra influenza

Un millón 343 mil 800 dosis contra COVID-19

183 mil 188 dosis contra el VPH

Estas cantidades forman parte de una meta estatal de 4 millones 15 mil 488 dosis.

FOTO: DEMIÁN SÁNCHEZ/CUARTOSCURO

¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza?

La vacunación contra la influenza está dirigida principalmente a las personas con mayor riesgo de presentar complicaciones.

Los grupos prioritarios son:

Niñas y niños de 6 a 59 meses de edad

Personas adultas mayores de 60 años

Mujeres embarazadas, en cualquier trimestre de gestación, y personas en periodo de lactancia exclusiva

Personal de salud que trabaja en contacto con pacientes o áreas clínicas

Personas de 5 a 59 años con enfermedades o condiciones de riesgo, como diabetes descontrolada, obesidad mórbida, enfermedades pulmonares o cardiovasculares, insuficiencia renal, cáncer, inmunosupresión o VIH.

La Secretaría de Salud recomienda aplicar la vacuna preferentemente al inicio de la temporada invernal, aunque la persona haya recibido una dosis durante la temporada anterior.

FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO

¿Cuántas dosis necesitan niñas y niños?

Para menores de cinco años, el esquema depende de sus antecedentes de vacunación:

Si no tienen un esquema completo previo: deben recibir dos dosis, con cuatro semanas de diferencia.

Si ya completaron el esquema anteriormente: les corresponde una dosis anual hasta los 59 meses de edad.

El personal de salud revisará la Cartilla Nacional de Salud para determinar qué dosis necesita cada menor.

¿Quiénes deben vacunarse contra COVID-19?

La campaña también contempla la vacunación contra COVID-19 para los grupos establecidos en los lineamientos nacionales.

Entre quienes pueden recibir una dosis de refuerzo durante la temporada invernal se encuentran:

Personas de 60 años o más

Mujeres embarazadas

Personal de salud

Personas de 6 meses a 59 años con enfermedades o condiciones que aumentan el riesgo de complicaciones.

Los lineamientos también contemplan la vacunación rutinaria de niñas y niños sanos de 6 a 59 meses que no hayan recibido previamente la vacuna.

¿Quiénes recibirán la vacuna contra el VPH?

La campaña también incluye la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH).

En esta jornada está dirigida a:

Niñas y niños que cursan quinto grado de primaria.

Adolescentes de 11 años que no están escolarizados.

La vacunación busca prevenir infecciones por VPH relacionadas con el cáncer cervicouterino y otros tipos de cáncer.

¿Dónde aplican las vacunas?

Las vacunas de la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2026-2027 se aplican gratuitamente en las unidades de las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

Para recibirlas, se recomienda acudir a la unidad de salud correspondiente y solicitar una revisión del esquema de vacunación.

¿Qué debes llevar?

Tu Cartilla Nacional de Salud, si cuentas con ella.

La información sobre tus vacunas anteriores, para que el personal médico pueda identificar las dosis que necesitas.

La información oficial no incluye un listado de módulos específicos ni sus horarios, por lo que conviene consultar directamente con la unidad de salud antes de acudir.

📰 #ComunicadoSalud | Arranca en Edomex Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2026-2027; prevén aplicar más de 4 millones de dosis en la entidad ✅ La meta estatal contempla 2 millones 488 mil 500 dosis contra influenza… 📌Más detalles: https://t.co/r6b6hoIde1 https://t.co/Fd2aQE7IzA — Secretaría de Salud del Estado de México (@SaludEdomex) October 13, 2026

¿Hasta cuándo estará la campaña de vacunación invernal 2026-2027?

¡Toma nota! La campaña comenzó el 12 de octubre de 2026 y concluirá el 2 de abril de 2027.

Aunque habrá varios meses para acudir, las autoridades sanitarias recomiendan vacunarse oportunamente, especialmente antes de que aumenten las infecciones respiratorias durante los meses más fríos.

¿Cómo prevenir enfermedades respiratorias durante la temporada de frío?

Además de vacunarte, la Secretaría de Salud recomienda seguir algunas medidas para disminuir el riesgo de contagios: