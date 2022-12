La mejor vista de la CDMX se encuentra en Reforma, este es el lugar

Fotografía: Shutterstock

La CDMX cuenta con varios sitios para disfrutar de una bella vista pero uno solo para disfrutar de Reforma, Chapultepec entre otros sitios emblemáticos de la ciudad.

Las grandes urbes mundiales tienen distintivos que las apartan del resto de otras ciudades, ¿cuáles son?

La gastronomía y una gran variedad de comida proveniente de distintas partes; la historia, todos los acontecimientos que han vivido y como estos eventos las han transformado en lo que son ahora y por último, el crecimiento de las estructuras en edificios, inmuebles, monumentos entre otras construcciones que le dan un carácter particular a cada urbe.

Te comentamos esto porque la Ciudad de México es una de las urbes más bonitas para visitar en el mundo, cumple con todo, desde la gastronomía, la historia y la vista panorámica de la ciudad desde las alturas.

Y no, no te vamos a decir que te vayas al Kilahuea de Six Flags, mejor te vamos a recomendar visitar un rooftop como ningún otro en la capital.

Cytizen Rooftop Kitchen

Este lugar ofrece una de las mejores vistas de la capital del país con vistas espectaculares hacia Paseo de la Reforma, el Angel de la Independencia y el Castillo de Chapultepec desde Cityzen, un restaurante exclusivo conocido por la alta cocina que ofrece en comida francesa y mexicana, así como cócteles innovadores para tener una experiencia completa.

Si te interesa armar un plan e ir con tus amigos es importante que hables para reservar ya que la terraza es muy demandada. ¿Cuánto cuesta ir? El ticket promedio por persona es de $500 dependiendo de tu consumo.

¿Cuál es el horario y dónde está ubicado?

Este restaurante se encuentra abierto de lunes a viernes de 1:00 pm a 12:00 am y sábados y domingos de 10:00 am a 1:00 am y se encuentra en Av. Paseo de la Reforma 297 en la alcaldía Miguel Hidalgo.



