La música urbana suena y resuena con Mucha muchacha

Dentro del impulso que busca la música urbana independiente, Esa Mi Pau lanza un podcast para la difusión de las miradas femeninas más destacadas de la escena mexicana

En la lucha independiente por demostrar que la música urbana es más de lo que se cree o aparenta, existe un frente comandado por mujeres que le abre paso con su talento. Sin embargo, ante una batalla en desarrollo, la promotora musical, DJ y locutora Esa Mi Pau (Paulina García) encuentra un panorama “bastante saludable” para las mujeres involucradas y dedicadas a esta parte de la industria.

“Hay muchísimas morras bastante activas en el género urbano, llámese cumbia, reguetón, trap; sean DJ, productoras, cantantes. La verdad es que por lo menos hay una en cada puesto, mínimo. Eso me parece muy chido porque al día de hoy las morras en la música en general, no me detendría a decir en un sólo género, están teniendo presencia, logran cosas increíbles, es muy fuerte saber que son muy jefas”, opina.

Esto ayuda a proyectos como Mucha muchacha, nombre con el que Esa Mi Pau presenta un podcast de divulgación de proyectos musicales encabezados por mujeres, dirigido a un público relacionado o ajeno a los géneros urbanos.

La ahora podcaster comparte que comenzó a planear el lanzamiento desde el año pasado, impulsada por su experiencia profesional, aunque admite no recordar exactamente cuándo se le ocurrió. Un primer intento de concretarlo surgió con un amigo suyo que iba a producir, pero tiempo después se lograría gracias a varias personas y una ronchita de dinero.

En su primera etapa, presentará a seis invitadas: Deya (productora y compositora), Grtsch (pop/género urbano), Niña Dioz (rap y trap), Gitana (reguetón), Herbolaria (electropop) y Renee Mooi (pop oscuro). Sus entrevistas se dividirán en dos partes, una que se estrenará los martes con charla y lectura astrológica de Mika Vidente, y otra de music sessions que saldrá los jueves.

Esa Mi Pau ha encontrado en sus más de 20 años de trayectoria varias formas de impulsar la escena urbana con proyectos como las fiestas de Perreo millennial, que, puede decirse, se complementan con esta propuesta.

“Si bien nos comunicamos y tratamos de presentar proyectos y propuestas musicales a través de esto, lo que me gusta también es hablar de ello, no nada más la dinámica de los DJ en una fiesta (que me encanta), a mí me gusta hablar de por qué son padres y por qué hacen las cosas que hacen. Era lo que me faltaba”.

De música urbana

La música urbana, principalmente en referencia a los estilos latinos, engloba géneros como el reguetón, el trap y el hip hop, los cuales comenzaron a ganar auge después del año 2000. En cambio, el urban, que se desprende de Estados Unidos, empezó a cultivar su propio terreno principalmente en los años 80, refiriéndose explícitamente a ritmos populares en las comunidades afroamericanas como el hip hop. El concepto al final se amplió al iniciar el siglo actual.