La UNACDMX deja de reunirse: Elecciones 2024 y divisiones en la oposición de la Ciudad de México

La Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) experimenta una falta de reuniones entre sus integrantes mientras se acercan las elecciones de 2024. Aunque la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, logró convocarlos en una mesa conjunta, la unidad en el grupo de oposición se diluye cada vez más. Descubre las diferencias entre los partidos políticos PAN, PRI y PRD, quienes se disputan la Jefatura de Gobierno.

¿Qué postura toman los alcaldes? ¿Persiste la unidad?

Atrás quedaron esos lunes donde los integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) se encontraban con los medios de comunicación para posicionar su agenda. Los relevos mensuales para asumir la vocería de este grupo de oposición en la capital del país, poco a poco, se diluyeron.

La última conferencia conjunta se realizó el 18 de abril de 2022 con la presencia de tres de los nueve integrantes: Margarita Saldaña, de Azcapotzalco; Sandra Cuevas, de Cuauhtémoc; y Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo.

Desde esa fecha, con Saldaña en la Vocería, no se volvió a entregar la estafeta entre los alcaldes y alcaldesas ni citar a los miembros de los medios de comunicación. En ese camino, la carrera rumbo al 2024 ha marcado diferencias entre PAN, PRI y PRD: el blanquiazul lleva mano en la elección del candidato a la Jefatura de Gobierno, sin embargo el tricolor no se ha quedado atrás en respaldar a su aspirante, mientras que desde el Sol Azteca hay quienes ya han levantado la mano. Para muestra: cuando se anunció que PAN iba a postular a su candidato por el Gobierno capitalino, el PRI Ciudad de México publicó un comunicado donde respaldó a Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, como la opción para encabezar a la oposición.

Las alcaldesas y alcaldes de la UNA CDMX coincidimos en el retiro de marañas de cableado aéreo en desuso de las calles, con el objetivo de evitar fallas en servicios, daños en infraestructura eléctrica y mejorar la imagen urbana. pic.twitter.com/luHBYrxIhD — UNACDMX (@UNACDMX_OFICIAL) April 18, 2022

¿SE DESMARCAN?

En peticiones de información, se solicitó postura a las nueve alcaldías integrantes de la UNACDMX, lo que reveló que sólo entre unos cuantos existe coordinación y comunicación. Se hizo la pregunta ¿el alcalde o alcaldesa de esta alcaldía aún pertenece a la UNACDMX? Sólo un integrante aceptó pertenecer, otro dijo no contar con información del grupo y el resto manifestó que la UNACDMX no se trata de membresías o pertenencias. La única alcaldía que respondió de manera afirmativa fue la Cuauhtémoc, que encabeza Sandra Cuevas.

Benito Juárez, que encabeza el panista Santiago Taboada, no tiene registro alguno. “Se informa que derivado de una búsqueda exhaustiva, no se cuenta con registro alguno sobre UNACDMX”, respondió con el documento 092074023000854.

En el resto quedó en evidencia que tienen mayor coordinación y comunicación. Magdalena Contreras, que gobierna el priista Luis Gerardo Quijano, aseguró que no se trata de membresías o pertenencia. “La UNACDMX es el apelativo que se ha dado a algunas reuniones que han llevado a cabo los Alcaldes de la Ciudad de México, a efecto de tratar temas relevantes para la ciudadanía de las respectivas demarcaciones territoriales. En virtud de lo anterior, no es susceptible de membresías o pertenencia”, dice el documento con el folio 092074723000514. En un escrito del Secretario Particular de la Alcaldía Azcapotzalco, Eduardo Arriola Cabrera, dio la misma respuesta de Cuajimalpa y Magdalena Contreras, de acuerdo con el documento 092073923000623. Lo mismo ocurrió con Miguel Hidalgo, a través del Enlace de Transparencia de la Jefatura de Oficina, Alan López.

“Le informo que la UNACDMX es el apelativo que se ha dado a algunas reuniones que han llevado a cabo los Alcaldes de la Ciudad de México, a efecto de tratar temas relevantes para la ciudadanía de las respectivas demarcaciones territoriales. En virtud de lo anterior, no es susceptible de membresías o pertenencia”, dice la respuesta con el folio 092074823000932. El Coordinador de Asesores de Álvaro Obregón dio una respuesta casi idéntica a la de sus compañeros, según el documento con el folio 092073823000843. Mientras que Tlalpan, que gobierna Alfa González, dijo estar imposibilitado de responder: “no pretenden acceder a la información pública existente”, respecto a los cuestionamientos realizados.

El alcalde de #BenitoJuárez, @STaboadamx entregó al alcalde @AdrianRubalcava, de #Cuajimalpa, la vocería de la #UNACDMX. Las y los alcaldes que integran esta unión le desean mucho éxito en esta nueva encomienda. pic.twitter.com/ZupNSWAcTc — UNACDMX (@UNACDMX_OFICIAL) February 9, 2022

NUEVO ENCUENTRO

La única persona que logró reunir, de nuevo, a los nueve integrantes de la UNACDMX fue la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El 28 de marzo de 2023 se llevó a cabo una sesión de Cabildo, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, para atender la temporada de estiaje. Ahí estuvieron presentes los y las titulares de Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras y Tlalpan. Máspormás consultó a los dirigentes de los tres partidos involucrados en este grupo: Nora Arias, PRD; Andrés Atayde, PAN; e Israel Betanzos, PRI, sobre si se mantenía la unidad, sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta, pese a que se les buscó con dos semanas de anticipación a sus enlaces.

