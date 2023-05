Las 10 series de Netflix mejor puntuadas en IMDB

Todavía no he visto la segunda temporada que acaba de salir, pero la primera se me hizo tan tierna que estoy segura que esta no me va a defraudar.

La serie narra la historia de Gus, apodado Goloso (Sweet Tooth), un chico mitad ciervo, mitad humano interpretado por Christian Convery. Su particularidad radica en el llamado Gran Incidente, una pandemia que sembró el caos en el mundo, y generó la misteriosa aparición de los híbridos: bebés mitad humano, mitad animal.

Al no saber si estos híbridos son la causa o la consecuencia del virus que conmociona el planeta, muchos humanos les temen y se dedican a cazarlos.Gus pasa una década viviendo solo en lo más profundo del bosque por miedo a ser capturado por los hombres, pero un día conocerá a Tommy Jepperd (Nonso Anozie, Juego de Tronos), un vagabundo solitario, con el que emprenderá una aventura por las ruinas de EE.UU. en busca de respuestas.