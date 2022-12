Para los que visitan CDMX: Adquiere tu pase turístico

Fotografía: Shutterstock

Muchas familias en México vienen a la capital del país a pasar las fiestas con los parientes.

Si vienes de otro estado de la república, es importante que sepas sobre el pase turístico para evitar una multa o verte afectado si el policía de transito te detiene al no ser un coche que puede circular en la CDMX.

¿Qué es el pase turístico?

Es un documento que se otorga a vehículos del extranjero o foráneos a la Ciudad de México y el Edomexpara permitir la circulación sin ninguna restricción como la hay con el programa Hoy No Circula.

El pase lo puedes adquirir a través del sitio oficial del pase turístico , solo tienes que agregar unos datos y te arrojará el documento imprimible para colocarlo en tu vehículo en un espacio visible, que quede a la vista de los agentes de transito.

Solamente tienes que poner tu correo electrónico, de preferencia pon el correo electrónico de la persona dueña del vehículo. El proceso te llegará directo a tu bandeja de entrada, en caso de no recibir nada revisa tu bandeja de spam.

Cuando recibas tu correo sigue estos pasos:

Ingresa a la liga de acceso que te envían en el correo.

Llena el registro con tus datos personales, cuando finalices el sistema te enviará una clave de acceso al correo electrónico.

Una vez en el portal, escribe el código de acceso que se encuentra en el recuadro verde del lado derecho, tu correo electrónico y la contraseña que te fue enviada.

Al ya tener tu pase tendrás que dar clic en IMPRIMIR PASE TURÍSTICO.

[email protected]: Este pase no se puede aplicar a vehículos con placas de la CDMX y Edomex, así como aquellos vehículos empresariales. También si tu vehículo no cuenta con placas, no podrás sacar este permiso.

