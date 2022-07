Perfiles de la selección mexicana rumbo al Mundial 2022: Hablemos de Edson Álvarez

Edson Álvarez es uno de los referentes que tendrá la selección mexicana rumbo a Catar 2022. Fotografía: Shutterstock

La nueva camada de talento en la selección de México tiene a la cabeza al jugador del Ajax de Amsterdam, Edson Omar Álvarez Velázquez. El defensa, y ahora centrocampista, se enfila a jugar su segundo mundial con 24 años de edad.

¿Cuáles fueron los inicios de Edson Álvarez?

Pese a ser una de las joyas del fútbol mexicano, el ex jugador del América no pasó por las generaciones campeonas y subcampeonas del mundo sub 17 en la participación de 2011, pues era menor que el resto de sus compañeros. Tampoco lo hizo con la selección subcampeona del 2013 al no formar parte del plantel.

Edson, sí tuvo una carrera prolífica con el América. Debutó en 2016, convirtiéndose rápidamente en un jugador funcional y recurrente en el 11 inicial del equipo. Para 2018, previo a su partida rumbo a Europa, un doblete suyo lo hizo campeón en la final frente a Cruz Azul.

El viaje a Europa lo llevó primero a Rusia 2018 siendo titular en 3 de los 4 partidos del combinado tricolor y teniendo una actuación buena, pero con una mancha en el partido frente a la selección de Suecia, al anotar un autogol y destruir las aspiraciones del tri de evitar enfrentarse a Brasil en Octavos de final.

El Mundial despertó el interés del gigante de Holanda, el Ajax de Amsterdam, jugando un papel secundario en su primera temporada y al igual que su carrera en América, se fue afianzando hasta ser titular inamovible en el 11 inicial del equipo.

Para 2021 el mexicano firmó una extensión de contrato con el equipo holandés hasta 2025, lo que asegura su participación en Europa por lo menos otros tres años más.

Al día de hoy, Edson tiene un total de 51 apariciones con la selección mexicana y se espera que para Catar 2022 tenga una participación fundamental en el equipo titular de la selección mexicana.

