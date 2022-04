¿Qué es estar bien?

Fotografía: Shutterstock

Permíteme presentarme, soy Ana Paula Domínguez, fundadora y directora del Instituto Mexicano de Yoga y especialista en Ayurveda, un sistema de salud proveniente de India que tiene más de 5000 años de antiguedad.

Tendré el gusto de acompañarte cada martes y compartiré contigo claves y recomendaciones para que poco a poco construyas una vida sana en la que te sientas bien en tu cuerpo físico y para que aprendas cómo mantener tu balance mental y emocional.

La primera pregunta que es necesario hacernos es: ¿Tenemos disposición para tomar responsabilidad de nuestra vida? Casi nunca nos hablan sobre cómo cultivar una vida saludable y en realidad aprendemos de los buenos o malos hábitos que nos enseñaron en casa, en la escuela o de lo que decidimos o no aprender a título personal.

Cuando no hemos tomado responsabilidad sobre nuestra salud y nuestras elecciones, tendemos a ser hedonistas y a hacer y comer lo que nos da la gana y cuando el cuerpo enferma, lo primero que hacemos es recurrir al médico para que nos de un medicamento que muchas veces es solo un parche del síntoma que nos desequilibra. Por ejemplo, me enojo, fumo y como cosas picantes y siento dolor en la boca del estómgo. Entonces voy con el médico y me da un medicamento para reducir la gastritis, pero continuo con mis mismos hábitos alimenticios.

O tenemos otra opción, en lugar de parchar o evadir el síntoma que nos desequilibra, podemos reflexionar e investigar desde un proceso de autoconocimiento, cuál es la causa que nos está desequilibrando y hacer algo al respecto, por ejemplo, en este caso, reducir el consumo de picantes y dejar de fumar.

Por eso te pregunto nuevamente, ¿tienes disposición para tomar la responsabilidad de tu vida? Si es así, será un privilegio para mi el acompañarte en el proceso y compartir contigo herramientas que te permitan sentirte bien y estar bien.

Somos seres integrales, nos impactan las decisiones que tomamos en cuanto a los alimentos que elegimos comer o no comer; las relaciones que tenemos con las personas en el día a día; nuestros pensamientos y el cuidado que le damos a nuestro cuerpo, ya sea que nos movamos conscientemente para mantenerlo sano o no.

