¿Quiénes serán los 11 titulares de México en su debut para la Copa del Mundo 2022?

Fotografía: Shutterstock

La fecha FIFA finalizó con varios contrastes para la selección mexicana en búsqueda de tener una histórica participación en la próxima Copa del Mundo.

“Tata” Martino solamente tiene dos partidos más previo al debut de México en el Mundial frente a Polonia. Después de pasar por los rivales sudamericanos la selección por lo menos ya puede darse una idea de los distintos escenarios a los que se puede enfrentar contra Argentina.

Vámonos por partes…

¿Cuál sería la táctica del Tata?

Tata ha probado con su parado 4-3-3 o en duelos recientes con el 4-2-3-1, parados tácticos que nos dejan claro dos cosas, que el entrenador de México prioriza la posesión del balón al tener muchos mediocampistas y que jugará con un solo centro delantero.

La jerarquía importa y mucho para el entrenador, entonces vamos a repasar al posible 11 titular de México contra Polonia, en su debut para Catar 2022:

Portería: Ochoa, el arquero titular del Tata Martino no tiene competencia y se la ha ganado con base en buenas actuaciones e historia en el equipo.

La línea defensiva: Los 4 defensores del Tata, pese a no ser del todo claros, hay jugadores que han sido utilizados en eliminatorias y partidos de mayor presión, entonces… Gerardo Arteaga y Jorge Sánchez en las laterales izquierda y derecha respectivamente, Cesar Montes junto a Nestor Araujo.

Mediocampo: Si lo pensamos como un 4-3-3, está claro que la pieza angular es Edson Álvarez, nos vamos a ir con la experiencia de Andrés Guardado, y “Charly” Rodriguez, el volante de Cruz Azul, dos jóvenes liderados por el capitán mexicano.

Delantera: La lesión de “Tecatito” abrió un espacio en el 11 titular, si no se recupera el jugador del Sevilla. Hirving Lozano se apunta como el principal atacante de este equipo al ser el de mayor regularidad en lo que respecta a participación con su equipo y las lesiones, el centro delantero titular, un puesto con muchas incógnitas por lo que vemos del estilo de juego de Gerado Martino, si no está lesionado será Raúl Jiménez y por banda izquierda no tenemos duda alguna que eligirá a Uriel Antuna, el extremo de Cruz Azul ha jugado en partidos importantes y ha respondido.

Entonces, nuestro 11 va con:

Memo Ochoa, Gerardo Arteaga, Cesar Montes, Nestor Araujo, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Andrés Guardado, Carlos Rodriguez, Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Uriel Antuna.



Si te gustó esta nota y quieres saber más sobre recomendaciones, tips y noticias, suscríbete a nuestro newsletter de Máspormás y disfruta de la mejor información.