Cristina Rivera Garza gana el Pulitzer por su libro El invencible verano de Liliana

La obra de la tamaulipeca ganó en la categoría de Memoria, en donde también se encontraban seleccionados libros de los autores estadounidenses Jonathan Rosen y Andrew Leland

La escritora mexicana Cristina Rivera Garza obtuvo el Premio Pulitzer 2024 en la categoría de Memoria, por su libro El invencible verano de Liliana, el cual rinde un homenaje a su hermana víctima de feminicidio en la Ciudad de México, en el año de 1990.

La noticia se dio a conocer en la cuenta X de los reconocimientos que celebran lo mejor del arte y periodismo.

La Secretaría de Cultura del @GobiernoMX felicita a la escritora mexicana Cristina Rivera Garza (@criveragarza), quien ha sido galardonada con el Premio Pulitzer (@PulitzerPrizes), en la categoría de Memoria o autobiografía, por su libro "El invencible verano de Liliana", obra… pic.twitter.com/nbVOPwNwwT — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) May 6, 2024

“Rivera Garza rastrea la historia de su hermana, describiendo todo, desde el romance inicial de Liliana con un hombre apuesto pero posesivo y de mal genio hasta ese emocionante último verano de 1990 cuando amó, pensó y viajó más amplia y libremente que nunca”, describió el Premio Pulitzer en su página web al precisar que el texto fue galardonado por su edición en inglés, a través del sello Hogarth.

El invencible verano de Liliana compitió en la categoría de Memorias, en donde también estaban las siguientes obras:

Las mejores mentes: una historia de amistad, locura y la tragedia de las buenas intenciones, escrito por el estadounidense Jonathan Rosen

El país de los ciegos: una memoria al final de la vista, escrito por el estadounidense Andrew Leland

¿Quién es Cristina Rivera Garza?

Cristina Rivera Garza nació el 1 de octubre de 1964 en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Es licenciada en Sociología de la FES Acatlán; cuenta con una maestría y doctorado en Historia Latinoamericana en la Universidad de Houston.

Desde hace tres décadas vive en Estados Unidos y es profesora del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Houston. Ha llevado a cabo investigaciones sobre las definiciones populares de la locura y la historia de la psiquiatría en México a inicios del siglo XX, que han sido publicadas en las revistas Hispanic American Historical Review, Journal of the History of Medicine and Allied Sciences.

Ha recibido varios premios, entre los cuales destacan: