El IMSS aplicó 803 pruebas de VIH y Hepatitis C en la marcha LGBTIQ+ 2024

El director de Prevención del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, Ricardo Hernández Forcada, indicó que en el país hay 360 mil personas que viven con el VIH

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que durante la edición 46 de la Marcha LGBTIQ+ en la Ciudad de México, personal de salud aplicó 803 pruebas gratuitas para detectar VIH (402) y Hepatitis C (401).

La titular de la Unidad de Derechos Humanos, Marcela Velázquez Bolio, señaló que se trata del tercer año que el instituto participa en esta actividad.

“Estamos conscientes de todos los cambios y evolución de las personas, porque somos incluyentes. En estos tres años se ha mejorado muchísimo en la realización de las pruebas, asiste mucha más gente y la gente confía en la institución”, dijo Velázquez Bolio.

En su mensaje, el secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), Álvaro Velarca Hernández, recalcó que el IMSS y el sistema de salud público de México dan tratamiento de última generación a las personas que viven con VIH a través de la Profilaxis Pre Exposición y la Profilaxis Post Exposición.

Más de 300 mil personas con VIH

En cuanto a cifras, el director de Prevención del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, Ricardo Hernández Forcada, indicó que en el país hay 360 mil personas que viven con el VIH y cerca de un millón con el virus de Hepatitis C.

Destacó la importancia de acercar las pruebas de VIH a todas las personas, “el tratamiento es eficaz para controlar la infección y tener una calidad y cantidad de vida igual o mejor, incluso que una persona que vive sin VIH”, señaló Hernández.

Detalló que el tratamiento para la Hepatitis C cura la enfermedad en sólo tres meses. “Tenemos la posibilidad de la Profilaxis Pre Exposición (PrEP), que permite a una persona no adquirir la infección por VIH, incluso si no usará mecanismos de barrera de protección”, indicó.

En representación de la titular de la Coordinación de Enfermería del IMSS, Fabiana Maribel Zepeda Arias, la coordinadora de Programas de Enfermería, Alma Rosa Silva, destacó el profesionalismo del personal de Enfermería para realizar las pruebas de VIH y de Hepatitis C a lxs usuarixs interesadxs.

Aplicación de pruebas en la CDMX

La dependencia explicó que el sábado pasado, la población en general y derechohabiente acudieron al módulo instalado por el IMSS frente a sus oficinas centrales en Avenida Paseo de la Reforma, en el que recibieron información acerca del tema.

Posteriormente, dijo que las personas interesadas procedieron a llenar un formato de confidencialidad con datos personales. El personal médico y de Enfermería del Seguro Social aplicó las pruebas de última generación. Después esperar 20 minutos para obtener los resultados.