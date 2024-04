La CNDH registra mil 716 desapariciones forzadas de 2007 a 2023

La fecha de registro no siempre coincide con la fecha de desaparición de cada persona, que pudo suceder en años anteriores, pues las familias suelen presentar la queja una vez que no obtuvieron respuesta de las autoridades correspondientes

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó el registro de 8 mil 993 personas desaparecidas en el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (SINPEF), del 2007 a 2023.

De ellas, mil 716 corresponden a posibles desapariciones forzadas, es decir, con la posible participación de agentes del Estado. “Esta identificación deriva tanto de las colaboraciones para la localización de personas, como de la narración de hechos realizada por las familias que presentaron queja ante esta Comisión Nacional”, señaló.

No obstante, aclaró que la fecha de registro no siempre coincide con la fecha de desaparición de cada persona, pues las familias suelen presentar la queja una vez que no obtuvieron respuesta de las autoridades correspondientes.

En 2011, por ejemplo, el año con el mayor registro de desapariciones desde 2007, se reportaron mil 944 desapariciones, entre ellas casos de personas integrantes de organizaciones como el Partido de los Pobres y la Liga Comunista 23 de Septiembre, entre otras, que corresponden a décadas pasadas.

En ese año, resaltó la comisión, también se presentó un aumento en los casos de desaparición en el país, pues de forma progresiva las familias comenzaron a denunciar ante la CNDH.

“Esto responde a que de 2009 a 2011 hay un despunte que no se observó en años previos, ocurriendo que las desapariciones se triplicaron e inició, también, con mayor cotidianidad el hallazgo de fosas clandestinas”.

Le siguen en número de registros los años 2019, 2020 y 2021, con 729, 714 y 703 casos, respectivamente. Mientras que en 2023 se registraron 232 casos.

En lo que respecta a los años 2019 a 2021 del SINPEF, la instancia nacional aclaró que “el incremento de casos de desaparición y expedientes no responde a un incremento de desapariciones de personas, se trata del efecto de la inclusión de una mayor cantidad de casos de desaparición de años previos, casos de los que esta CNDH no había tenido conocimiento hasta la presente administración”.

En el Estudio Geoestadístico de la Atención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a Personas Desaparecidas, presentado el martes, detalló que la inclusión de los casos en mención “ha permitido contar con referentes importantes para el estudio de la desaparición de personas de 1956 a la fecha”.