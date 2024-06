Saldrá de prisión mexicano detenido en Catar por su orientación sexual

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Manuel Guerrero podrá salir del país árabe una vez que pague 10 mil riyales cataríes, equivalente a casi 50 mil pesos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Manuel Guerrero, ciudadano méxico-británico detenido el 4 de febrero en Catar por su orientación sexual, recibió una sentencia de seis meses de prisión, que no cumplirá, así como una multa de 10 mil riyales cataríes (equivalente a casi 50 mil pesos) que le permitirá regresar a México.

En un comunicado, señaló que el connacional, quien se encontraba en libertad provisional en Doha, podrá salir del país árabe una vez que el monto sea cubierto.

Añadió que su representante legal identificará opciones para que la salida “ocurra a la brevedad”, luego de que su empleador realice los trámites necesarios sobre su situación laboral y “finiquite otros asuntos”.

No obstante, el comité de apoyo a Guerrero explicó que el proceso aún no ha concluido porque la fiscalía catarí tiene 30 días para apelar la sentencia con la “intención” de agravarla, por lo tanto, según indicó, esta misma no es “firme”.

Asimismo, aclaró que un juez de primera instancia en Catar lo declaró culpable “por el delito fabricado de posesión y consumo de metanfetaminas, sustancia que le fue sembrada durante su detención”.

De acuerdo con familiares, agentes qataríes crearon un perfil falso en una aplicación de citas que usan personas homosexuales para poder detener a Guerrero; acusan que durante su detención fue víctima de tortura psicológica.