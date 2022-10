Saca tus pasos más boogies porque Earth Wind and Fire viene a México

Fotografía: Shutterstock

La banda proveniente de Chicago que ha llevado el boogie y el ritmo a muchas partes del mundo, trae su gran música a tierras mexicanas.

Para los que no conozcan a Earth Wind and Fire es una banda icónica que fusiona varios géneros musicales entre el jazz, soul, gospel, pop, blues, psicodelia, folk, música africana y rock and roll, trayéndonos éxitos como Boogie Wonderland, Reasons, September, Let’s Groove y Fantasy.

Hace más de una década que no visitaban tierras mexicanas, de hecho en 2019 iban a dar una serie de conciertos en tierras aztecas pero la pandemia de COVID-19 detuvo cualquier evento público y se tuvieron que cancelar.

¿Cuándo será este concierto de Earth Wind and Fire?

La banda fundada por Maurice White, que falleció hace unos años, regresará con el talento de Verdine White, Phil Bailey y Ralph Johnson a la CDMX el próximo 12 de noviembre en punto de las 20:30 horas.

La plaza de Toros de la capital del país recibirá a la agrupación estadounidense. Se prevé que el concierto tenga una duración de dos horas.

Si te interesa adquirir boletos para ver a Earth, Wind and Fire, la preventa comenzará el próximo jueves 6 de octubre a las 11 horas. Si no tuviste la fortuna de adquirir tus boletos, la venta al público general se llevará a cabo el día después viernes 7 de octubre.

El costo de los boletos va desde los $500 hasta los $3,000. Si te interesa estar al tanto de la venta de boletos para este concierto, aquí te dejamos unas ligas para mayor información.

