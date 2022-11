Tenoch Huerta: La carrera del actor mexicano que interpreta Namor en Black Panther Wakanda Forever

Fotografía: Cuartoscuro

La industria del cine en Hollywood está abriendo sus puertas al talento mexicano, entre ellos el azteca Tenoch Huerta.

¿Quién es Tenoch Huerta?

Nacido el 29 de enero de 1981 en la Ciudad de México, el actor chilango antes de adentrarse en el mundo actoral primero curso la licenciatura en Comunicación y Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Su carrera de actuación dio inició en 2006 teniendo participación como “limpiavidrios” en la película Así del precipicio, después de ese pequeño rol, participó en Malamados del director Pedro Ramírez quien le dio la oportunidad de tener un papel con mayor protagonismo en el rol de Aarón.

El actor purepecha saltó a roles más protagónicos primero bajo la dirección de Gael García Bernal en la película Deficit en 2007. Para 2008 formó parte del corto Café Paraíso dirigido por el famoso director Alfonso Ruizpalacios.

Su gran versatilidad y talento lo llevó a ser catalogado como uno de los actores preferidos del cine independiente al ser elegido asiduamente para formar parte del elenco.

No sólo ha tenido participación en producciones cinematográficas, también ha participado en series como Mozart in The Jungle y Narcos en su papel como Rafel Caro Quintero. Si nos trasladamos a Hollywood, su papel de Namor en Wakanda Forever no será su debut en un blockbuster, en 2015 participó en la memorable escena de Spectre que se llevó a cabo en la Ciudad de México y en La Purga por Siempre junto a Ana de Armas.

Tenoch, conforme fue avanzando dentro de la industria del cine, comenzó a participar en otros proyectos de índole social y a estar más activo como líder de opinión en temas raciales, políticos y sociales. Un ejemplo que puedes ver, está en el canal de Youtube Versión Extendida donde participa en varios videos charlando de temas históricos y de coyuntura.

Para finalizar y si te quedaste con ganas de saber más sobre el actor mexicano, te dejamos esta lista realizada por Cultura UNAM dónde hacen una selección de las mejores películas en las que ha participado Tenoch Huerta.



