Todo por una hormiga

Saúva es el nombre de una hormiga amazónica. Esa fue la manera en la que conocí a Rubens Salfer del restaurante D.O.M, en São Paulo, Brasil, en el marco de Sabores de Yucatán y Latin America’s 50 Best Restaurants 2022 (de lo que podrás leer más en la versión en línea de esta columna).

Me ofreció una: «cómete primero la cabeza». ¡Pum!: té de limón en su máxima potencia. En mi universo de sabores tengo presentes a varios insectos y las chicatanas, que también son hormigas y que he comido múltiples veces en Oaxaca y Veracruz, tienen otras notas organolépticas: a veces me saben a canela, otras a lluvia, unas más a nuez… Todo lo que llevamos a la boca es un reflejo del entorno biocultural.

Luego, durante la demostración abierta de cocina de Rubens, hubo personas que fruncieron la boca y que no se atrevieron a hincarle el diente a ese animalito: esa elección puede ser una reacción instintiva, inmediata y provocada por más de un motivo: prejuicios, aversiones, contexto y un largo etcétera.

De ahí que mi formación y mis maneras de ver el mundo me hicieron pensar en algo además de lo increíble que puede ser probar algo nuevo relacionado con en el lugar de donde viene esta especie: las cifras sostienen que la deforestación de la Amazonía brasileña avanza en equivalencia a dos canchas de fútbol cada minuto, como se lee en la nota de Léa Hurel en France 24, donde agrega que fueron destruidos mil ciento veinte kilómetros cuadrados de vegetación nativa. Comerla no generará algún impacto sobre esta situación: estoy segura.

También reflexioné algo que he conversado con colegas en foros entre países: Latinoamérica es todo menos heterogénea, aunque tengamos mucho en común y eso es algo que a la vez es avasallador, retador y emocionante. En México hay tantos Méxicos, unos más vistos que otros; lo mismo sucede en Brasil, Perú, Colombia, Guatemala, Panamá, Bolivia y más.

Personalmente, la generalización me causa escozor, más hablando de culturas alimentarias: la historia nos ha demostrado lo que tanto los nacionalismos exacerbados como englobar todo en una misma canasta, provoca desconocimiento y visiones estereotipadas de las realidades. Saber que existen las diferencias, no temerles, observarlas y conversarlas, abre paradigmas menos cerrados. Todo eso y más se puede pensar a raíz de engullir una hormiga.

Texto por Mariana Castillo Hernández