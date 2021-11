Transformando los hábitos de los consumidores

Durante este Buen Fin se han establecido distintos protocolos para evitar contagios de COVID-19. Aquí te los reiteramos para que tus compras sean totalmente seguras

Debido al efecto de la pandemia, los hábitos de los consumidores se transformaron. Hoy ya no es posible abalanzarse sobre esas jugosas ofertas y amontonarse en pequeños espacios; debemos seguir una serie de reglas para poder comprar. Por lo tanto, si vas a entrar a una tienda procura que sea durante las horas que es probable que haya menos gente.

Google Maps ha incorporado una interesante función a su aplicación llamada Popular Times, en la cual sabrás en qué momento hay más o menos afluencia de personas.

Otro consejo es tener muy claro los productos que vas a adquirir, pues estar el menor tiempo posible será una gran ventaja. Para esto, te recomendamos hacer una lista.

A todo esto, no olvides el cubrebocas y mantener una distancia social de 1.5 metros; ten presente que, si el lugar no cuenta con buena ventilación, lo mejor es que te marches de ahí.

Asimismo, es importante cargar con un gel antibacterial con al menos el 60% de alcohol. Sin embargo, procura lavarte las manos con agua y jabón una vez que llegues a casa.

¡No bajes la guardia!

Hace un año, comprar en una tienda departamental era impensable, ya que la mayoría no acudía por temor a contagiarse o contagiar a algún familiar. No obstante, la visión cambió poco a poco cuando la vacunación y las medidas sanitarias se reforzaron. ¡Pero ojo! Esto no significa que debamos bajar la guardia, pues el virus sigue conviviendo con nosotros y la vacuna no protege del contagio, sino de la enfermedad grave. Este Buen Fin, usa cubrebocas y evita las aglomeraciones.