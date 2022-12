Un plan para tus vacaciones: vete a Six Flags para disfrutar de la navidad

Fotografía: Cuartoscuro

Las vacaciones navideñas son una gran oportunidad para conocer nuevos lugares o para hacer actividades en familia.

Un estupendo plan es ir a un parque de atracciones, juegos mecánicos, shows temáticos, comida chatarra, subirte a la montaña rusa o a la rueda de la fortuna, sí es diversión extrema pero también puedes darte la vuelta y disfrutar de la decoración y del lugar.

¿Qué parque visitar?

Six Flags en la CDMX es uno de los parques de atracciones más reconocidos y queridos por las familias chilangas y no chilangas que van a pasar de un buen rato mientras se suben a los juegos o admiran los espectáculos del parque.

Esta navidad, Six Flags celebra Christmas In The Park. Todo Six Flags se viste con los colores navideños más bonitos y con unas atracciones especiales por temporada.

¿Qué atracciones encuentras?

En Six Flags por temporada navideña crearon atracciones especiales como una rampa de nieve gigante para deslizarte de lo bonito, la casa de Santa donde puedes conocer a Santa en persona y le puedes pedir todos los obsequios que quieras (nunca se sabe, si te portaste bien puede que te regale algo), la Villa de Navidad con luces y decoraciones perfectas para sacar muchas fotitos con tu familia.

Si te interesa visitar este parque temático ve organizando a los que vayan para disfrutar de la diversión navideña.

Six Flags abre de lunes a domingo de 10am a 10pm, si te interesa saber los eventos que te podrás encontrar te dejamos el calendario así como mas información para organizar tu plan.

