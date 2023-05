Unidades de vigilancia de tres alcaldías en CDMX circulan sin placas

Fotografía: Cortesía. Texto por Carlos Navarro

Los automotores que buscan vigilar las calles de las respectivas demarcaciones, portan placas particulares, de carga privada o simplemente no cuentan con ellas.

En la CDMX, las alcaldías han implementado un programa de seguridad adicional al trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local. Sin embargo, en esta labor, incumplen con un elemento fundamental: no todas las unidades tienen placas o portan láminas, como lo establecen las normas oficiales. Tal es el caso de Blindar BJ, en Benito Juárez; Blindar Cuauhtémoc o Muralla, en Cuauhtémoc, y Blindar ÁO, en Álvaro Obregón. A través de solicitudes de información y recorridos en campo se ubicaron las irregularidades. Además, se pidió postura a las respectivas áreas de Comunicación Social y no hubo respuesta.

CUAUHTÉMOC

Se hizo un recorrido por las inmediaciones de la explanada de la alcaldía y se ubicó una unidad, acompañada de otras camionetas, sin placas. Es un vehículo tipo Charger con el número 001.

El 27 de junio de 2022, en la alcaldía Cuauhtémoc se puso en marcha un nuevo modelo de seguridad. “La alcaldesa Sandra Cuevas dio a conocer la implementación del Nuevo Modelo de Seguridad Blindar Cuauhtémoc para las 33 colonias de la demarcación a través del cual coordinará esfuerzos en materia de seguridad con el Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada”, dice el comunicado oficial.

Se solicitó vía transparencia la cantidad de unidades del programa y si contaban con placas oficiales, pero la misma alcaldía lo desconoció. “Por lo que se refiere a sus solicitudes citadas con anterioridad, se le informa que esta Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, después de realizar una búsqueda en el archivo de esta Dirección General, no se localizó información solicitada por el ciudadano”, dice el documento firmado por Raúl Ortega, Director de Seguridad Ciudadana. En otro oficio desconocen el mismo programa de seguridad de la alcaldía. “No se cuenta con ningún programa de seguridad Blindar Cuauhtémoc”, dijo el Subdirector de Servicios Generales, Javier Moreno, en el documento con el folio 092074323000890.

BENITO JUÁREZ

Blindar BJ es calificada como una estrategia integral para combatir el delito desde su raíz. En el portal oficial de la alcaldía explican que a partir del 2018 con la estrategia en la alcaldía, pasaron de 70 elementos a más de 300 y adquirieron 66 unidades de proximidad. “Todas las patrullas del Equipo de Proximidad Blindar BJ tienen un teléfono asignado para atender oportunamente las emergencias”, aseguran las autoridades. Sin embargo, César Barrientos Deras, Coordinador de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, se desmarcó. “La estrategia Blindar BJ no cuenta con patrullas (…) los vehículos de la estrategia Blindar BJ son vehículos de proximidad”, sostiene el documento con el folio 092074023000690. En un recorrido en las inmediaciones de la explanada de la alcaldía, se ubicó una camioneta con la identidad de la estrategia: una camioneta Ford Pick Up con placas particulares 545-ZAE. Sobre la avenida Doctor Vértiz se ubicó otra Pick Up, con las placas N55-BAB, de transporte privado.

ÁLVARO OBREGÓN

En las inmediaciones del Salón de Usos Múltiples de la alcaldía Álvaro Obregón, en diferentes días, se observó a varios vehículos con la identidad del programa de seguridad Blindar ÁO. Ambas portan placas de transporte privado camión, carga privada. Incluso, en el patio de encierro de estas unidades se constató el jueves 27 de abril de 2023, al mediodía, que 40 vehículos de Blindar ÁO estaban estacionados en vez de estar dando servicio. A través de una solicitud de información se le solicitó a la alcaldía la relación de sus unidades y las placas, en el documento con el folio 092073823000657, pero no hubo respuesta.

REGLAS CLARAS

La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, que aborda el caso de las placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas en automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, motocicletas, remolques, semirremolques, convertidores y grúas, matriculados en la República Mexicana, señala cuáles tienen que ser las características de las láminas de vehículos de corporaciones policiacas y de vigilancia.

“Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con siete caracteres y guiones. Acotaciones en milímetros. El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa”, sostiene la publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2016. Vehículos de los programas de seguridad de las tres alcaldías mencionadas no cumplen con estas características. Sin embargo, y para hacer la diferencia, hay otras demarcaciones que manejan programas de seguridad similares, que cumplieron con la entrega de la información.

Miguel Hidalgo, que posee Blindar MH, entregó la relación de sus 41 patrullas y las placas; y Coyoacán, con Escudo Coyoacán, entregó la información de las 71 unidades que forman parte del programa, según la respuesta con folio 092074123000736.

