6 pasos para lograr tus metas

La autora y coach Mel Robbins, en su último podcast, compartió los 6 pasos que a ella le han funcionado para lograr sus metas y que hoy te comparto

Por Ana Paula Domínguez

Decide qué es lo que quieres

Dice Robbins que la diferencia entre un sueño y una meta es que cuando sueñas puedes imaginar, por ejemplo, que escribes un libro, visualizarlo, sentirlo.

Pero una meta es algo realizable que puedes medir para así saber que has llegado a ella. Por eso, al momento de definir una meta, Robbins sugiere que escribas los pasos que vas a hacer para lograrlo y saberlo. Algo así como “escribiré todos los días durante media hora de lunes a viernes”, o “haré una actividad física cinco veces por semana por una hora”.

Escribe tu meta y ponla donde puedas verla todos los días

Cuando lo escribes y lo ves todos los días, tu cerebro sabe que es importante y lo pone en código. Cuando lo escribes es más fácil que lo logres. Filtra lo que sucede para que veas más oportunidades para lograrlo. Eso te motivará cuando no tengas ganas de llevar a cabo la acción que se requiere para lograrlo.

Encuentra la fórmula

Hay alguien que ya ha hecho lo que queremos hacer. Existe una fórmula para publicar un libro, para ser conferencista, para realizar un podcast. No lo hagas desde cero, encuentra esa fórmula y luego dale tu toque personal. Hay millones de fuentes en la web que te enseñarán cómo hacerlo. Dice Robbins que muchas veces sabemos la fórmula y no la llevamos a cabo, y que si es por el juicio de los otros, permite que digan lo que quieran.

Haz las repeticiones

Esta es la parte más fastidiosa: hacer las repeticiones. Aquí es en donde muchos renuncian porque las repeticiones son aburridas, por las que muchos desisten y pocos logran lo que quieren, porque si fueran fáciles todo mundo las haría. Preséntate ante ti y tu meta. Para facilitártelo, ten una fórmula de intención de implementación: “voy a hacer ejercicio a esta hora de lunes a viernes”; “voy a escribir a las 9 de la mañana todos los días”, etcétera.

Haz tu meta divertida

Ponerte alarmas, dejar la ropa del ejercicio lista para que la veas cuando te despiertes, planear la rutina de la semana con anticipación, salir con alguien. La idea es que hagas tu meta más divertida: caerás o te elevarás dependiendo si tienes o no estos sistemas. ¿Cuáles son los que puedes crear para hacerte la meta más fácil?

No renuncies

No te des por vencido. Si soltaste lo que hacías por una o por otra razón, retoma, regresa al paso y aunque no sepas el tiempo que va a tomar, confía en que si haces las repeticiones verás los resultados que normalmente no se ven en un día, un mes o tres meses.

