De las bandas colegiales a los consagrados de la música

El “Espectáculo de Medio Tiempo”: 15 minutos frente a más de 100 millones de personas

Por Jorge Almazán R.

Se trata de sólo 15 minutos efectivos de show; de una muestra musical que cada año se convierte en lo más visto a escala mundial (en 2022 alcanzó 113.6 millones de espectadores) y que desde 1967 ha evolucionado de tal forma que hoy atrae a quienes ni siquiera conocen a los equipos que disputarán el Súper Tazón en turno y mucho menos las reglas del fútbol americano.

El “Espectáculo de Medio Tiempo” ha sido tan rentable que la liga ha llegado a cobrar hasta tres millones de dólares por un minuto de publicidad en ese espacio, y eso porque es ella quien se encarga de todos los gastos de producción, ya que las y los artistas que se presentan en la yarda 50 del campo sólo reciben una cuota sindical que puede llegar a ser de mil 500 dólares.

Todo inició el 15 de enero de 1967, cuando se disputó el “First AFL-NFL World Championship Game” (como se le llamaba al gran juego) entre Kansas City Chiefs y Green Bay Packers, en Los Angeles Memorial Coliseum, el cual ganó la bahía verde. El show fue de la Banda Sinfónica de la Universidad de Arizona, la Banda de Marcha de la Universidad Estatal de Grambling, el Anaheim High School Drill Team and Flag Girls y se incluyó al trompetista Al Hirt, quien sería famoso por el tema “Java” y formaría parte del Louisiana Music Hall of Fame junto a Elvis Presley, Fats Domino, Jerry Lee Lewis y Little Richard, entre otros.

Fusión de ligas

Para 1970, año de fusión de las dos ligas y donde se eligió denominar al encuentro como Super Tazón, además de la banda de Universidad del Sur aparecieron los jazzistas Doc Severinsen; el pianista, cantante y director de orquesta Lionel Hampton, y repitió Al Hirt. En 1971 en el Miami Orange Tazón, sólo participaron universitarios pero en 1972, en el Tulane Stadium de Nueva Orleans, llegaron la Reina del jazz, Ella Fitzgerald; la actriz y cantante Carol Channing; retornó Al Hirt, y cerraron el Coro de Cadetes de la USAFA y Silent Drill Platoon del Cuerpo de Marina de EU.

Un año después, en Los Angeles Memorial Coliseum, estuvo la Banda de Marcha de la Universidad de Míchigan, además del jazzista Woody Herman, y el Intérprete de Moon River, Andy Williams. De 1974 a 1979 los shows fueron mayoritariamente con bandas escolares, pues sólo se incluyó al jazzista Mercer Ellington, en 1975; de nueva cuenta a Al Hirt; y a Ken Hamilton, quien en realidad se llamó Bernardo Noriega, director de orquesta de jazz argentino, lo que lo convirtió en el primer latino en ser incluido en este espectáculo.

La década de los 80 continuó con aquello de darle oportunidad a las universidades y sólo incluyeron a la actriz y cantante Helen O’Connell (1981), los actores George Burns y Mickey Rooney (1987); El Rey del twist, Chubby Checker (1988), y al imitador Elvis Presto (1989), como cabezas de cartel.

Cambia el concepto

Todo cambió en 1991 cuando se jugó el Super Tazón XXV en el Tampa Stadium entre New York Giants y Buffalo Bills, los patrocinadores decidieron darle giro al show de medio tiempo ante la baja y acordaron que fuera The Walt Disney Company la que se hiciera cargo de la producción.

Así, la boy band del momento, New Kids on the Block, encabezó el cartel que abrió el ex quarterback de los Houston Oilers Warren Moon, acompañado de personajes de Disney y 2 mil niños de Florida quienes animaron a los asistentes. En 1991, en el Hubert H. Humphrey Metrodome (Minneapolis), se presentó la cubana Gloria Estefan con los patinadores artísticos olímpicos Brian Boitano y Dorothy Hamill. Un año después en el Rose Tazón (Pasadena) se llevó a cabo el “mejor show de los 90”: Michael Jackson apareció en lo más alto del estadio y al descender se hizo acompañar de 3 mil 500 niños.

Para el Supertazón XXX celebrado en el Sun Devil Stadium, de Tempe, Arizona, Diana Ross se adueñó del escenario. En 1997, The Blues Brothers, ZZ Top y James Brown hicieron lo propio en el Louisiana Superdome, de Nueva Orleans.

En 1998 fueron elegidos Boyz II Men, Smokey Robinson, Martha Reeves, The Temptations y Queen Latifah para ofrecer sus rolas desde el Estadio Qualcomm, de San Diego, California. La década terminó en el Pro Player Stadium de Miami, Florida, con Gloria Estefan, Stevie Wonder, Big Bad Voodoo Daddy y Savion Glover.

Para el nuevo siglo, la media cancha del Georgia Dome, en Atlanta, se llenó con un coro de 80 personas para apoyar a Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias y Toni Braxton. En 2001, Aerosmith, Nsync, Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly estuvieron en el Raymond James Stadium, de Tampa, Florida. Para 2002, U2 se presentó en el Louisiana Superdome, en Nueva Orleans. Ya en 2003, en el Estadio Qualcomm, de San Diego, California, Shania Twain, No Doubt y Sting hicieron lo propio; al año siguiente lo hicieron Jessica Simpson, Janet Jackson, P. Diddy, Nelly, Kid Rock y Justin Timberlake en el Reliant Stadium, de Houston, Texas. Ese año, y tras que Jackson mostró un seno, las cadenas de TV decidieron que a partir de 2005 la señal tendrá delay (retraso) de 30 segundos para evitar otra situación similar.