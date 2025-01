Estrellas del rock mexicano se enfrentarán en un torneo de beisbol

Beisbol Rocks, el evento que reúne al “Rey de los Deportes” y al rock, tendrá su tercera edición este 2025. Te decimos cuándo y dónde

Por Karla Peckerman

El torneo Beisbol Rocks regresa este 2025 a la Ciudad de México con su tercera edición en la que cuatro equipos conformados por estrellas de rock demostrarán quiénes son lxs merxs merxs en el beisbol.

Lo que empezó como una alternativa en la pandemia por falta de conciertos, sirvió para reunir a músicxs de diversas agrupaciones en donde el escenario y las guitarras se cambiaron por el diamante y los bates. Para esta tercera edición estarán compitiendo los equipos que iniciaron con este proyecto, así que se viene una buena revancha, ¿te animas?

Lxs participantes

En primer lugar están Los Amplifiers. Capitaneados por Dr. Shenka (Panteón Rococó), a este equipo además lo integran Ismarock y Dan Koh de Los Daniels, Ro Velázquez y Edi Kistler de Los Liquits, Pedro Verdez de Nunca Jamás, Big Javy de Inspector y Mayumi de Tijuana No, entre otrxs.

El segundo equipo son Los Delays, comandados por Pliego “Pólvora” Villarreal de Kinky. Está conformado por Leonel “Monel” Rosales y Francisco “Paquito” Barajas de Panteón Rococó, Homero de Inspector y Edi Vega, músico de Julieta Venegas.

Luego están Los Oscilators. Tienen como capitán a Missael Oseguera de Panteón Rococó y está integrado por Erik Canales de Allison, Francisco Familiar de DLD y Andrés Canalla y Tammy de Abominables, entre otrxs.

Finalmente están Los Reverbs, equipo dirigido por Gregorio “El Niño” Amaro de Nana Pancha y conformado por Bonnz! de Hello Seahorse, Marino de Chingadazo de Kung Fu, Comanche de Master Plus y Aknez de Masacre 68.

Más refuerzos

El torneo de este año contará con un nuevo formato en el que habrán refuerzos de otros dos equipos de Beisbol Rocks. Los Jonroneros del Pancracio, formado por luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), estarán representados por Euforia, Máscara Dorada, Star Jr. y Soberano Jr. Mientras que Los Distortions ofrecerán como refuerzos a Isaac Salame del programa Me caigo de risa, el YouTuber Luisito Rey y el actor y comediante Fer Bonilla.

Además de los juegos, el Beisbol Rocks 2025 contará con otras actividades muy chidas como una lucha de Amazonas del CMLL; un Homerun Derby en el que participarán jugadores y exjugadores de beis como Humberto Cota; carrera de botargas, y un juego de exhibición de las Diablillas Mestizas de Hondzonot.

La música no podía faltar en este torneo. Es por eso que tendrá shows en vivo de Sangre María, Jorge Carmona “La voz del barrio”, Out of Control Army, Velazquez, La Internacional Orquesta La Típica y Rebel Cats.

Fechas y precios



El Beisbol Rocks 2025 se llevará a cabo el 1 y 2 de febrero en el Estadio Fray Nano. Los boletos ya están a la venta a través de Boletomovil y los precios son estos:



Platea 1 día: $600

Platea Abono 2 días: $990

Butaca 1 día: $400

Butaca Abono 2 días: $660

Grada 1 día: $200

Grada Abono 2 días: $330

La neta este es uno de los eventos imperdibles del año para disfrutar en familia o con amigos, viendo a tus ídolos del rock echar la retita de beisbol.

*Texto adaptado para + Chilango diario