París2024: Lo más relevante de los Juegos Olímpicos

México obtiene su primera medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024

#MexicanosEnAcción

Cae la primera medalla para México

El equipo femenil de tiro con arco, conformado por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, consiguió el bronce para México en los Juegos Olímpicos 2024. Luego de perder frente a China (5-3), el trío disputó el tercer lugar contra Países Bajos. Así se convirtieron en el primer equipo femenil de tiro con arco en ganar una presea para el país. En Londres 2012, Aída Román y Mariana Avitia obtuvieron la plata y el bronce, mientras que en Tokio 2020 Valencia y Luis Álvarez ganaron el bronce en equipos mixtos.

#Gimnasia

Fuera de la final de salto de caballo

Alexa Moreno estuvo a un lugar de clasificar a la final en salto de caballo en los Juegos Olímpicos. La deportista tuvo un puntaje de 13.949 en la categoría, lo que la colocó en el noveno lugar. La gimnasta bajacaliforniana no tuvo un excelente desempeño en las eliminatorias del all around. Durante estas, tuvo una caída en la prueba de viga de equilibrio (con 11.200 de puntaje). Como se quedó a un lugar de clasificar, sólo participará en la final del próximo 3 de agosto si alguna de las finalistas no puede competir.

#Natación

Heredero de Michael Phelps

El nadador francés Léon Marchand consiguió la primera medalla de oro que buscaba su país en natación, aunque lo hizo quedándose a unas centésimas de romper su propio récord mundial, terminando en 4:02:95 segundos. Marchand batió el año pasado en Fukuoka, Japón, el récord ostentado por Michael Phelps en los 400 metros en Beijing 2008, cuando hizo 4:02:50 minutos (Phelps sostenía el marcador en 4:03:84).

#Triatlón

Cancelan por contaminación del Sena

La mala calidad del agua en el río Sena obligó a los Juegos Olímpicos a cancelar los entrenamientos de triatlón. El río había sido declarado suficientemente limpio desde mediados de julio; sin embargo, estudios recientes arrojaron que tenían niveles fuera de lo permitido de E.Coli y enterococos por las lluvias recientes. Las pruebas de los atletas se reprogramaron para después del 30 de julio.