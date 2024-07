París2024: México y Guatemala obtienen medallas olímpicas históricas

Resumen, resultados y medallas de los Juegos Olímpicos de París 2024

#Judo

Primera medalla de México en judo

Prisca Awiti ganó la medalla de plata de judo femenil en la categoría de los -63 kg de los Juegos Olímpicos, la primera para el país en este deporte. La judoca de 28 años ya había asegurado una presea al vencer a la croata Katarina Kristo en las semifinales y obtuvo el segundo lugar tras perder en la última ronda contra Andrea Leski de Eslovenia.

De madre mexicana y padre keniano, Awiti nació en Inglaterra pero decidió representar a México desde 2017. Sus primeros olímpicos fueron Tokio 2020, donde no pasó la primera ronda.

#FosoOlímpico

Histórico para Guatemala

El tirador Jean Pierre Brol ganó la presea de bronce en foso olímpico, con lo cual Guatemala obtuvo la segunda medalla olímpica de su historia. Este logro también es significativo para el propio Brol, de 41 años, ya que su primera participación en unos juegos olímpicos fue en Londres 2012, donde también cayó la primera medalla para el país (de plata) en los 20 km marcha con Erick Barrondo.

#Triatlón

Proponen nuevas fechas

Las pruebas de triatlón fueron nuevamente aplazadas debido a la mala calidad del agua del río Sena. Los organizadores intentarán continuar con el calendario propuesto hoy, pero si los análisis indican resultados positivos en bacterias, la competencia podría quedar agendada hasta el viernes 2 de agosto. Cabe recordar que Aram Peñaflor y Crisanto Grajales representan a México en esta disciplina.

#MexicanxsEnAcción

No te pierdas la participación de lxs atletas mexicanxs este miércoles



Tiro con arco

Individual masculino

Eliminatorias de 32avos de final

H. Franco vs. B. Martinez Wing

4:00

Vela

Windsurf femenino

Carrera 8

M. Aguilar

4:16

Boxeo

Peso medio femenino

Octavos de final

C. Parker vs. C. Ortíz

4:36