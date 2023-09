Los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Sergio Pérez, se enfrentaron a un fin de semana complicado debido a la temperatura del circuito callejero que dificultó la posibilidad de poner el auto en ritmo y mantenerse como en la punta de la parrilla

Sergio Pérez enfrentó un desafiante Gran Premio de Singapur desde la práctica uno hasta la carrera, donde luchó para asegurar la octava posición. A pesar de las dificultades, logró sumar valiosos puntos en el campeonato de pilotos, conserva su posición en el segundo lugar de la tabla.

La carrera resultó ser un verdadero reto para el piloto mexicano, con pocas oportunidades para adelantar a sus competidores. Además, se vio involucrado en dos incidentes con el coche de Alex Albon de Williams, lo que complicó aún más su actuación en la pista.

Sergio Pérez compartió sus impresiones sobre la carrera:

“Ha sido una carrera complicadísima de principio a fin, porque había que arriesgar demasiado para alcanzar a los demás autos. Luego empecé a hacer un tapón al final cuando iba con el neumático duro. Creo que nos tardamos una o dos vueltas en haber parado”, expresó Pérez a los micrófonos de FOX Sports México. El piloto lamentó no haber realizado una parada previa que podría haber mejorado su rendimiento en la carrera.

Photo by Clive Rose/Getty Images

A pesar de los desafíos, Pérez logró meterse entre los diez primeros al resistir en pista cuando el coche de seguridad, provocado por un incidente con el Williams de Logan Sargeant, permitió a los líderes ir a los pits. Sin embargo, su rendimiento se desvaneció frente a Esteban Ocon y Fernando Alonso.

El piloto mexicano no ocultó su frustración por la mala suerte en la carrera: “Fue un desastre total. No tuvimos nada de suerte hoy y todos los safety car favorecieron a la estrategia de los neumáticos medios”.

También se refirió a dos llamados con los comisarios posteriores a la carrera, ambos relacionados con el coche de Alex Albon. Explicó que en uno de los incidentes, durante un período de neutralización virtual, Albon mantuvo su posición y no hubo ventaja para él. En cuanto al otro incidente en la parte final de la carrera, Pérez afirmó: “En el incidente con Alex en la curva 13 me tiré por dentro, tenía la curva, me vio un poco tarde, ya cuando me vio creo que hubo un contacto”.

A pesar de las dificultades en Singapur, Sergio Pérez sigue siendo una figura destacada en el campeonato de pilotos y está decidido a seguir luchando por mejores resultados en las próximas carreras.

