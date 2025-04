Bellakath: reguetón mexa con flow de abogada y corazón chilango

El Derecho la formó, pero fue la música la que la convirtió en la reina del reguetón mexicano

Por Liz Basaldúa*

Katherine Huerta, mejor conocida como Bellakath, no siempre fue la figura viral y empoderada que hoy lidera el reguetón mexicano. Antes de llenar escenarios, romper récords en plataformas y poner a perrear a medio país con “Gatita”, soñaba con ser abogada.

“Me visualizaba bajando de una camioneta, vestida formal, con tacones y cara de carácter fuerte. Quería defender casos con pasión, como toda una licenciada”, contó en entrevista con Chilango en Doña Vero. Pero la vida le tenía otro flow. Aunque concluyó la carrera de Derecho en la UNAM y llegó a apasionarse por la criminología, encontró su verdadera vocación en la música.

El Derecho la formó, pero fue la música la que la transformó. “Te pueden gustar muchas cosas, pero lo que te apasiona es otra historia. La música me hace muy feliz”, confiesa.

Desde la secundaria, Bellakath defendía el reguetón con uñas y dientes, a pesar del rechazo. “Sufrí bullying por eso. A todos les molestaba el reguetón, pero yo era la que decía: ‘ya pusieron sus canciones, ahora pónganme reguetón’”, recuerda. Hoy, quienes antes se burlaban, la felicitan y corean sus éxitos sin dudarlo.

Su nombre artístico es una mezcla entre “Bellaka” y “Katherine”, una identidad que le permitió construir una figura poderosa: una mujer fuerte, determinada y sin miedo al qué dirán. “También soy bien enojona”, admite entre risas. “No me hagan enojar, porque sale la abogada”.

Hoy su carrera también representa un mensaje de empoderamiento. “Quizás no represento a todas, pero sí inspiro a muchas mujeres a perseguir sus sueños, en la música o donde sea”, dijo. Su mensaje es claro: confianza, perseverancia y mucha disciplina. Y si hiciera falta resumirlo en una sola frase, ella misma lanza una que ya es parte de su identidad: “El perro hasta el suelo y la autoestima hasta el cielo”.

Su vínculo con la música es puro sentimiento. “Si estoy triste, no pongo canciones tristes, pongo reguetón. Hasta perreo triste hago. Y si estoy feliz, también reguetón”. Su gusto musical va de Beyoncé a Jenni Rivera, de Thalía a Paulina Rubio, pasando por sonidero y corridos. “En una fiesta mía tiene que haber sonidero, si no, no es mía”.

En lo musical, Bellakath defiende su propuesta con fuerza. “Mi música es reguetón mexa con personalidad. No me importan las opiniones malintencionadas, pero sí escucho a mis fans. Si me dicen que el color de pelo no va, lo cambio. Ellos me pusieron donde estoy”.

Reconoce que no ha sido un camino fácil, especialmente como mujer en una industria dominada por hombres. “Ser pionera del reguetón mexicano fue complicado. Ya había otras mujeres en el género, pero ‘Gatita’ lo llevó a un nivel mundial”.

Con una carrera en ascenso y una base sólida de fans, Bellakath mantiene los pies en la tierra. Sueña con giras globales, propiedades, una familia feliz y, por qué no, una estatua en la CDMX, con brillitos y flow. Mientras llega ese homenaje, su legado vive en cada rola, en cada perreo, y en cada mujer que decide apostar por lo que le apasiona.

¿Qué tan chilanga es Bellakath?

Originaria de la CDMX, Bellakath ama la ciudad tanto como sus chilaquiles. Durante una charla con quesadillas y guacamole de por medio en Doña Vero, confesó que su plan más chilango es armar una reunión con amigxs, micheladas y botanas. Tiene la receta perfecta: limón, sal, tajín y gomitas. Y aunque sea una diva, eso no le impide cocinar; le encanta preparar pastas.

La palabra de barrio que más usa es “chacales”, y cuando se le pregunta qué significa, responde con ese estilo tan suyo: “Pues ya sabes, un chacal es… un chacal”. ¿Ustedes cómo lo definirían?

Le gustaría vivir en el Centro Histórico, salir a caminar y comer por ahí. Su museo favorito es el de Memoria y Tolerancia, y sí, como buena chilanga, ya se ha emborrachado en las trajineras. Con eso, no hay duda: Bellakath es chilanga hasta la raíz.

Es oriunda de la colonia Agrícola Oriental y nació el 5 de octubre de 1997

de la colonia Agrícola Oriental y nació el 5 de octubre de 1997 Sus éxitos incluyen temas como “Gatita”, “Reggaeton Champagne”, “Clin Clan”, “La Gata de la Agrícola Oriental” y “Lluvia de Micheladas”

*Texto adaptado para Chilango Diario