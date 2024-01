La gloria de Regina Villaverde

Con 18 años, la actriz interpreta a Gloria Trevi durante su adolescencia en la serie biográfica de la artista Ellas soy yo

Por Milagro Urquieta*

Originaria de la Ciudad de México, Regina Villaverde debutó como actriz en la bioserie Ellas soy yo, donde interpretó a la cantante mexicana Gloria Trevi durante su adolescencia y juventud (de los 14 a los 21 años). La joven grabó sus tomas durante tres meses, después de ver un sinnúmero de entrevistas a la artista y videos musicales.

Ellas soy yo, producida por Carla Estrada, se basa en testimonios de lo que vivieron 70 mujeres junto con Gloria Trevi durante su relación con Sergio Andrade. El proyecto busca visibilizar la violencia y lograr que tanto hombres como mujeres denuncien cuando vivan una situación así. Actualmente, la bioserie ya no se transmite por televisión abierta, pero todos los episodios están disponibles en la plataforma ViX.

¿Qué contacto tuviste con Gloria Trevi para interpretar parte de su vida?

Hablamos por teléfono y nos encontramos brevemente en algunas grabaciones. Me vio como Chispita y me dijo que me parecía a ella. Sin embargo, basé mi personaje en el libreto que estaba hecho con la voz de Gloria. No sabía que había pasado todo eso.

¿Qué piensas del Caso Trevi-Andrade?

Es bastante delicado porque eran niñas inocentes, menores de edad. La gente habla de eso, pero yo entendí muchísimas cosas sobre la violencia al interpretar a Gloria. Creo que a esa edad se tiene muchísima inocencia y pocos elementos para saber lo que es el amor verdadero, y es muy fácil perderse si no hay un adulto que te esté apoyando y que te sepa decir qué está bien y qué está mal.

¿Qué es para ti el amor?

El amor se basa en elección y no en necesidad. No debe de doler y no debes de poner el bienestar del otro sobre el tuyo. El amor es entregarse sin perderse. César Santiago (el personaje de la serie basado en Sergio Andrade) sabía cómo manipular a las niñas y hacerles creer lo que era el amor, y a esa corta edad creemos que nuestra pareja es el amor de nuestras vidas, pero no siempre es así.

¿Qué serías capaz de hacer por amor y qué no?

Si consideramos que el amor empieza por uno mismo, haría todo aquello que esté en mis manos, pero que no afecte ni mi bienestar o salud emocional. Nunca le daría al otro el poder de controlar mi vida.

¿Qué consejo le darías a otras adolescentes?

No hay que mentir, hay que ser muy sinceros con lo que está pasando para evitar este tipo de situaciones que pueden ser muy dolorosas, yo creo que hay que comunicarse con los adultos para que nos guíen. Aunque no nos guste, escuchemos a nuestros padres.

¿Cuáles son tus red flags del mundo artístico?

Se pueden dar en cualquier medio. Aquí el punto es seguir los principios con los que fuimos educados, ya sea por nuestros padres o cualquier tutor, tener buena comunicación con personas que nos puedan apoyar. A mí me ha servido muchísimo contarle a mi mamá todo lo que sea que esté viviendo. Me ayuda a que yo esté bien y a salvo.

Si tuvieras a Gloria Trevi adolescente en frente, ¿qué le dirías?

Que tiene un gran talento, que hace magia con su música, que tiene una voz increíble, que la admiro mucho, que es una adolescente muy valiente. Me gustaría que todo el dolor que le tocó vivir no lo hubiera vivido nunca. Me doy cuenta que ahora que la veo como adulta, ese dolor le sirvió como inspiración para convertirse en una gran mujer y en la artista que es hoy.

Después de Ellas soy yo, ¿qué sigue para Regina?

Con la serie me di cuenta de que realmente quiero ser actriz. Busco un papel muy retador, opuesto a mí, porque con Gloria me siento muy identificada: siempre damos muchas cosas sin esperar nada a cambio, somos tanto controvertidas como extrovertidas dependiendo el lugar donde estemos, muy intensas a la hora de luchar por nuestros sueños y empáticas. Me encantaría hacer teatro musical y en un futuro hacer carrera en Estados Unidos.

*Texto adaptado para + Chilango

La vida de Gloria Trevi ya había sido llevada a la pantalla (pero grande) en 2014 con el filme Gloria. Sofía Espinosa fue la encargada de convertirse en la intérprete de “Con los ojos cerrados” para mostrar el auge de su carrera profesional, así como el escándalo que aún hoy en día la persigue. Recientemente, Gloria Trevi demandó a su exmánager por abuso sexual, mientras ella misma y el productor enfrentan otras acusaciones por delitos sexuales.