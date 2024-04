Lucía Gómez: enamorada del drama, y más del histórico

Aunque la hemos visto en enredos cómicos como la serie Cómo sobrevivir soltero, Lucía Gómez-Robledo salta este año al terror y la sátira ácida con toques del pasado

A Lucía Gómez-Robledo la podemos reconocer tanto por su papel de Kiti en la telenovela dramática Volver a caer como por su interpretación de Mafer en la serie de comedia Cómo sobrevivir soltero. Sin embargo, en una entrevista del año pasado con la revista Caras expresó su anhelo por encontrarse con más producciones históricas dentro de la pantalla y fuera de esta, en el teatro, que también es su pasión.

Y será este 2024 que sumará a su trayectoria dos películas con ese toque: Jugaremos en el bosque y Una historia de amor y guerra. “Me encantan los proyectos que tienen que ver con la historia de México porque tenemos una historia fascinante y que puede dar para miles de proyectos increíbles”, comenta la actriz en entrevista.

Añade que entiende que son producciones difíciles, pero que lo que pueden aportar es muy valioso: “Por ejemplo, Jugaremos en el bosque habla de la Guerra Cristera desde otro punto de vista […] y quizás para mucha gente va a ser la primera vez que se entera de que ocurrió”.

Ese otro punto de vista es el género de terror, pues el filme dirigido por Alejandra Cárdenas y Guillermo Granillo sigue a una pareja que se muda a una vieja hacienda donde tendrán que enfrentarse a demonios del pasado, tanto suyos como de su familia.

Curiosamente, Lucía no es muy afecta, como público, al territorio del miedo, pero entrando en el guión lo disfruta. “Me encanta hacerlo, pero no me gusta verlo. Fue muy chistoso que grabé Jugaremos… y al mes tenía un papel muy chiquito en la última de Saw, y no las había visto porque me dan mucho miedo”, comparte. Esta es la primera vez que le toca hacer stunts; también es la primera ocasión en que su personaje (spoiler) muere.

Pero su segundo proyecto, Una historia de amor y guerra, ofrece una sátira contemporánea. El filme de Santiago Mohar Volkow presenta a un arquitecto corrupto cuya boda se ve interrumpida por una guerrilla campesina que lo secuestra. La estética, las situaciones y hasta los personajes están empapados de la historia nacional, como es el caso de los protagonistas que recuerdan a Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota que, aquí, se transforma en Constanza.

“Es un poco el personaje estereotípico de ‘señorita bien’ que han educado para casarse. Suena muy del pasado, pero siguen habiendo muchas mujeres que educan de esa manera. No hay nada más allá en la vida de Constanza de si se va a casar o no. Pero lo que hay en su mundo, más allá de con quién está, está en su diario y con su mejor amiga y dama de compañía. Es un mundo secreto que nadie entiende hasta el final, que se esclarece”, adelanta.

Darle vida a Constanza le costó más trabajo porque la película se sale de lo realista. Mas no significa algo negativo; al contrario, quiere seguir explorando más géneros. “Yo creo que estaba catalogada un poco más como actriz de comedia [por Cómo sobrevivir soltero], pero me da gusto que los últimos proyectos que he hecho no son como tal de este género, me abre más oportunidades, entonces quisiera seguir explorando, poder trabajar con directores que tienen visiones tan específicas y tan creativas, así como volver al teatro y mantener ese equilibrio [entre la pantalla y el escenario]”.

Entre sus objetivos está formar parte de alguna película completamente en inglés o en francés, ya que domina estos idiomas, además de volver a actuar en teatro a finales de este año. Pero, por lo pronto, ya está en cines comerciales Jugaremos en el bosque y, quizás en septiembre, Una historia de amor y guerra.

Sacarle jugo al género

“A mí el drama me encanta, se me hace delicioso”, resalta Lucía al hablar de sus anteriores trabajos como Volver a caer, de Hari Sama, que se inspira en la novela Ana Karenina de León Tolstói. Para ella logró profundizar en temas por lo cuales amó a su personaje con locura. Aunque en el terror encontró diversión porque, considera, también es un drama que se “actúa de forma realista” pero después viene la chamba de darle el toque macabro.

Una historia de amor y guerra aún no tiene fecha de estreno en México, pero su estreno se dio en la más reciente edición del Festival Internacional de Cine de Róterdam.