Diez estrenos imperdibles de octubre

Amantes de los cómics, la risa, las bioseries, la ciencia ficción y el terror serán complacidos este mes con estrenos en los que grandes personajes cobran protagonismo

Los días están contados para llegar a una de las festividades favoritas de aquellos que aman los sustos: Halloween. Y para ir calentando, tanto la pantalla chica como grande ya preparan su cartelera con un poco de thriller y slasher. Pero si eres de lo que prefiere propuestas sin saltos inesperados, biopics y dosis de drama acapararán tu agenda.

Venom: Let There Be Carnage

La secuela de Venom, dirigida por Andy Serkis, muestra a Eddie Brock (Tom Hardy) tratando de reavivar su carrera periodística entrevistando al asesino serial ​​Cletus Kasady (Woody Harrelson), quien aloja en su cuerpo a un letal simbionte: Carnage. Un dato curioso de este filme es que Hardy tiene crédito también como escritor, convirtiéndolo en el quinto protagonista en ser mencionado como guionista en una película basada en un cómic de superhéroes.

6 de octubre, en salas de cine

Acapulco

Eugenio Derbez trae su humor a la pantalla chica con esta serie bilingüe de 10 episodios que despega su historia del filme How to Be a Latin Lover, de 2017. La producción seguirá a Máximo Gallardo (Enrique Arrizon) en 1984, cuando cumple su sueño de trabajar en uno de los resorts más populares del puerto y descubre que su labor es más complicada de lo que esperaba, por lo que tendrá que valerse de su ingenio para tener éxito. Derbez participa como productor ejecutivo, narrador e intérprete de la versión actual del personaje.

8 de octubre, AppleTV+

Muppets Haunted Mansion

Gonzo aceptará un desafío que lo llevará a pasar una noche en la Mansión Hechizada, donde otros personajes de los Muppets darán sazón a esta comedia musical con su fantasmagórica presencia. A pesar de que en el pasado los Muppets han tenido “momentos de terror” con invitados tenebrosos, como Vincent Price, o personajes monstruosos, como el Tío Deadly, esta será su primera película especial de Halloween.

8 de octubre, Disney+

The Last Duel

Ridley Scott estrena esta cinta basada en el libro The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France, de Eric Jager. Ambientada en el siglo XIV, retrata el juicio por combate que se llevó a cabo en París entre Jacques LeGris (Adam Driver) y Jean de Carrouges (Matt Damon). Antes amigos, ambos hombres se enfrentan luego de que Marguerite de Carrouges (Jodie Comer) acusa al último de haberla violado. Destaca por reunir como guionistas nuevamente a Damon y Ben Affleck, dupla que ganó un Oscar en 1998 por Good Will Hunting.

14 de octubre, en salas de cine

You 3

Las obsesiones de Joe Goldberg (Penn Badgley) resurgen en esta nueva temporada, donde su “redención” lo ha llevado a una vida aparentemente más estable con la chef Love Quinn; pero la toxicidad de ambos volverá a salir a flote aun cuando ya hay un bebé de por medio. A diferencia de las dos entregas pasadas, la tercera novela de Caroline Kepnes, You Love Me, fue lanzada en abril de este año, tiempo en que la serie ya había retomado su rodaje. La escritora ya trabaja en un cuarto libro.Ç

15 de octubre, Netflix

Halloween Kills

La recién galardonada con el León de Oro, Jamie Lee Curtis, regresa como Laurie Strode para volver a enfrentar al imparable asesino Michael Myers en la secuela de Halloween de 2018, de nuevo bajo la dirección de David Gordon Green. Más sobrevivientes de anteriores entregas de la saga se unirán a la caza, tal como Tommy Doyle, interpretado por Paul Rudd en Halloween: The Curse of Michael Myers, de 1995, y que ahora personifica Anthony Michael Hall.

14 de octubre, en salas de cine

Dune

Una nueva adaptación de la historia de ciencia ficción de Frank Herbert buscará conquistar al público, ahora con Denis Villeneuve (Arrival) en la dirección. Con su debut en la Mostra de Venecia, aunado a su elenco compuesto por Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson y Javier Bardem, entre otros, la película ha causado gran expectación.

21 de octubre, en salas de cine

Ron’s Gone Wrong

Todos tienen un amigo robot, excepto Barney. Por eso, cuando al fin obtiene su nuevo dispositivo andante, llamado Ron, parecerá que al fin podrá encajar con los demás… hasta que descubre que éste está plagado de errores en su programación. Este viaje animado sobre la verdadera amistad cuenta con las voces en inglés de Jack Dylan Grazer, Justice Smith, Olivia Colman y Zach Galifianakis.

21 de octubre, en salas de cine

Last Night in Soho

Después del impacto que ha causado Anya Taylor-Joy con su participación en la miniserie The Queen’s Gambit, sus admiradores podrán adentrarse en este thriller psicológico de Edgar Wright. La trama se centra en una joven amante de la moda (Thomasin McKenzie) quien se traslada misteriosamente al Londres de los años 60, llevando la vida de su ídolo; eso hasta que descubre que la fantasía se está saliendo de control. Este filme tiene un toque de otras conocidas producciones: Venecia Rojo Shocking y Repulsion.

28 de octubre, en salas de cine

Luis Miguel, la serie 3

El Sol subirá una última vez al escenario del streaming con su temporada final, en la cual volverán a ver los fans al padre del cantante, Luisito Rey. Los amores del intérprete de “Entrégate” seguirán apareciendo, tal como Mariah Carey (Jade Ewen), con la advertencia de que no habrá referencias a Aracely Arámbula. Tampoco quedarán de lado otros momentos controversiales, como demandas. Plutarco Haza, Sebastián Zurita y Antonio Mauri son algunos de los actores nuevos que se integran.

28 de octubre, Netflix

Maradona: Sueño bendito

Aprobada por el mismo Diego Armando, esta bioserie se estrenará de forma exclusiva, con el propósito de contar los comienzos de Maradona en su país natal y la creación de su leyenda como astro del futbol. Momentos como su paso por el Barcelona y el Napoli, “la Mano de Dios” en el Mundial de México 86 y hasta sus problemas de adicción son parte de lo que Nicolás Goldschmidt, Nazareno Casero y Juan Palomino revivirán con su actuación.

29 de octubre, Amazon Prime Video