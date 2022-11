Indispensables para vivir solo y no morir en el intento

Te dejamos la lista de los muebles, electrodomésticos y otros objetos que requerirás para armar tu rutina en la individualidad. (Ilustraciones: Shutterstock)

Instalarse en un espacio donde se debe depender de uno mismo no siempre es fácil. La costumbre de tener el apoyo de otras personas a veces impide ver cómo las cosas que ya teníamos facilitaban el día a día. Sin embargo, arrancar un hogar desde cero tiene sus ventajas, como poder

elegir todo a tu gusto.

El asunto está en, antes de eso, cubrir las necesidades básicas. Así que te dejamos una lista de las cosas obligatorias para comenzar a crear tu mejor espacio.

Colchón

Dormir en el piso no es cómodo ni sano, por lo que más vale que consigas uno antes de mudarte. Toma en cuenta el tamaño de tu habitación, ya que elegir uno demasiado grande impedirá que te muevas libremente; los habituales son los tamaños individual y matrimonial. También procura que no sea ni muy blando ni muy duro. Para su mayor perdurabilidad, consigue un cubrecolchón, que a su vez ayudan a que la cama se mantenga más fresca.

Mesa o escritorio

Los departamentos han hecho cada vez más populares los muebles plegables, en especial los del comedor. En tu hogar de soltero no es necesario tener una gran mesa, así que apuesta por una extensible para atender visitas. Aun así, puede que solo quieras ocupar tu barra y, en ese caso, ¿dónde trabajar? Mejor consigue un escritorio para no estar moviendo tus cosas. Otra opción moderna es una mesa de centro elevable, la cual no solo te permitirá escribir o comer desde el sillón, sino que su multifuncionalidad te brinda un espacio más para guardar cosas.

Lavadora

Aunque las lavanderías pueden ayudarte a mantener limpia tu ropa, el gasto le pesará a tu bolsillo. Deja cobijas, colchas y otros elementos muy pesados para estos lugares y mejor invierte en una lavadora para tu ropa. Si tu espacio y economía te lo permiten, añade una secadora que hará más rápido el proceso. Un consejo: se gasta más energía al lavar con agua caliente, así que recurre al agua a temperatura ambiente.

Sofá

Hablando del sillón, más vale que consigas uno pronto. Las sillas no ayudan a reposar y, conforme vayas nutriendo tu hogar, tomará relevancia como zona de descanso. Además, regresando a posibles invitados, siempre se requieren muebles para acomodar a la gente. El sofá cama es otro convertible que te solucionará un problema si hay personas que deciden quedarse una noche.

Refrigerador

¿Dónde guardarás los alimentos que no te hayas acabado? Aunque puede que un minifrigorífico sean tu primera opción, es recomendable buscar un refrigerador de al menos 8 pies tanto por su poder de enfriamiento como por el espacio que te proporcionará. Tampoco debe ser enorme, ya que eso implicaría un gasto extra de energía. Fíjate que el congelador tenga una puerta independiente para abrirse, así extenderás el tiempo de vida de tu electrodoméstico.

Vajilla, cubiertos, sartenes…

La estufa o parrilla eléctrica son un básico del día a día, pero también los son los utensilios para preparar alimentos. De ley debes tener platos, cubiertos, algunas ollas o sartenes, cuchillos, abrelatas, vasos, recipientes de plástico, sacacorchos y todos los objetos que puedan ayudarte a la hora de hacer tu desayuno, comida o cena. Procura tener más de una unidad de cada cosa en tu cocina.

Otros indispensables

Según tu estilo de vida y la rapidez con que vayas creando tu lugar ideal, otras cosas que pueden ayudarte en tu nueva meta son:

• Horno de microondas

• Portallaves

• Clóset u organizadores

• Espejo para baño

• Licuadora

Por cierto, aquí no contemplamos los servicios (internet, gas, luz, agua), para los cuales es importante que comiences a considerar proveedores y crear métodos de ahorro.