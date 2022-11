¿Qué tomar en cuenta antes de entrarle al mundo fitness?

Además de la constancia y el esfuerzo, necesitas la ropa y los aparatos adecuados; así como un buen plan de nutrición. (Fotos: Shutterstock)

El año aún no termina, por lo que no hay pretextos para que empieces a hacer ejercicio y comas saludable. Sabemos que es un reto, pero llevar este estilo de vida te ayudará a prevenir enfermedades cardiovasculares, así como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el sobrepeso.

La gran pregunta es: ¿cómo iniciar y no morir en el intento? Además de que deberás tener constancia y motivación, necesitarás otras cosas que, aunque no lo parezcan, serán importantes para tu proceso.

Ropa deportiva

Hay muchas marcas, pero las prendas que elijas deben ser cómodas, que no te rocen y tengan la capacidad de transpirar adecuadamente; esta último es vital porque regulará la temperatura de tu cuerpo, evitando un sobrecalentamiento y malos olores. Si vas a entrarle al yoga, por ejemplo, deberás enfocarte en la calidad de las telas, el ajuste y los cortes. En cuanto al calzado, más allá de la apariencia, fíjate en la suela; si te gusta correr o asistes seguido a los maratones, adquiere zapatillas que tengan buena amortiguación.

Aparatos adecuados

No necesitas tener la súper bicicleta o la escaladora más equipada. Para iniciar en el mundo fit, es necesario que cuentes con lo básico: mancuernas, ligas de resistencia, cuerdas, polainas y hasta un tapete para tirarte con gusto en el suelo. En el caso de las mancuernas, busca que sean de neopreno o vinilo, ya que no dañan las superficies; además, ocupan poco espacio, son cómodas y seguras. Ahora que si quieres un tapete, existen tres tipos en el mercado: de yoga, tipo colchoneta deportiva y de acupresión; estos últimos ejercen presión sobre determinados puntos del cuerpo, permitiendo la relajación muscular.

Apps increíbles

Los dispositivos electrónicos ya son parte de nuestra vida diaria. Es por ello que existen una variedad de aplicaciones de entrenamiento personal que sirven para ayudarnos a crear cambios de hábitos. Una se llama Seven: 7 minutos de ejercicio que te da una rutina intensa para mantenerte en forma y mejorar tu resistencia en tan solo siete minutos. Otra muy popular es Fitbit, la cual te permitirá monitorear tu número de pasos, control de peso, cantidad de calorías quemadas, frecuencia cardiaca y promedio de horas de sueño. Ambas son gratuitas, así que no tendrás de qué preocuparte.

Plan de alimentación

Olvídate por un momento de los suplementos y las barritas nutricionales, eso no te ayudará. Lo que necesitas es buscar un nutriólogo (a) para que te oriente con un buen plan de alimentación. Afortunadamente, hay muchos que realizan consultas tanto de manera presencial como online; para ello, deberás clavarte por sus redes sociales y preguntar sobre los servicios que ofrecen. Aunque si prefieres diseñar tu propia rutina, tampoco está mal. Solo recuerda incluir alimentos repletos de vitaminas y minerales, como las espinacas, el salmón, el huevo y el aguacate. Mantente alejado de los refrescos, las aguas saborizadas y los cereales de caja.

¿Conoces la importancia de la pirámide nutricional?

En algún momento de nuestra vida, todos hemos leído o escuchado acerca de la pirámide nutricional. Esta herramienta gráfica sirve para educar y orientar a la población sobre la frecuencia y las cantidades que debemos consumir de diferentes alimentos. En los primeros escalones se encuentran los alimentos que más peso han de tener y, conforme vamos subiendo de niveles, aparecen otros que debemos consumir en menor cantidad.

En el primer nivel están los cereales, la pasta, el arroz, las harinas y el pan, entre otros. En el segundo se encuentran las frutas y hortalizas; estas son muy recomendables por su bajo contenido graso y porque aportan vitaminas y minerales. En el siguiente se encuentran las carnes, pesca dos, lácteos, huevos y legumbres; estos alimentos son ricos en proteínas, aunque también incluyen calcio y hierro.

Los aceites y grasas se encuentran en el cuarto nivel; aquí están las mantequillas, los aceites vegetales, el aceite de oliva y aquellos alimentos que aportan ácidos grasos. Finalmente, en la punta, localizamos el azúcar y la miel. Aquí están las bebidas gaseosas y los dulces; las cantidades a ingerir deben ser moderadas, no lo olvides. ¡Ahora sí, no tengas miedo de entrarle al mundo fit! Habrá días que no querrás entrenar, pero poco a poco lo lograrás.