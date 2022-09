Se Regalan Dudas: atrévete a tener otras conversaciones

Ashley Frangie y Lety Sahagún, creadoras de uno de los podcasts más escuchados de habla hispana, cuentan cómo este proyecto nace de la necesidad de cuestionar lo que está a nuestro alrededor. (Fotos: Cortesía)

Ashley Frangie y Lety Sahagún han llegado a miles de personas desde que en 2018 decidieron crear el podcast Se Regalan Dudas, con el principal propósito de generar un diálogo sobre temas como el amor, las relaciones, la sexualidad, el cuerpo, el miedo y prácticamente todo aquello de lo que es necesario hablar.

En esta edición, las protagonistas cuentan para Máspormás cómo en lugar de quedarse con aquellas dudas, decidieron regalarlas.

¿Cómo surge la idea de crear Se Regalan Dudas?

Ashley Frangie (AF): Se Regalan Dudas nace hace cuatro años con la necesidad de crear contenido y hablar de temas que a nosotras nos hubiera gustado conversar de más chicas; no nació con ninguna expectativa, era algo que Lety y yo hicimos. Los contenidos se eligen como: qué es este contenido que nos hubiera gustado escuchar o cuáles son los temas tabúes que ahora tenemos; esas conversaciones que son incómodas y que no tenemos herramientas para enfrentarlas.

El podcast se divide en tres. La primera son expertos, gente que viene con un tema muy específico y habla de algo muy puntal. La segunda son historias que contar, gente que cuenta historias extraordinarias de vida. Y la tercera son conversaciones con amigos y amigas que tenemos sobre temas cotidianos donde a veces, pues en la vida normal, no las tienes.

¿Consideras que este contenido es exclusivo para mujeres o para el público en general?

AF: Es para todo el mundo. Obviamente nuestra audiencia es primordialmente para mujeres, pero creo que cada vez va creciendo más nuestra comunidad de hombres. Cada vez son más los que buscan contenido y herramientas para empezar este camino de sanación o de priorizar la salud mental.

¿Cuál es su experiencia al entrar a un medio que ahora es tan competido?

AF: Cuando empezamos Se Regalan Dudas fue un combo de diferentes cosas. Fuimos el primer podcast en español muy formal, antes eran programas de la radio que se recortaban y se pegaban en iTunes y se subían a Spotify o las plataformas. Claro que es un medio competitivo y que la constancia es muy difícil, pero para nosotras ha sido bien chido ir viendo mujeres que van subiendo y nos piden consejos; nosotras nos lo aventamos muy solas, a prueba y error, sin tener gente con quien platicar y comentar estas cosas. Entonces, es un medio competitivo pero siempre hay un espacio para todes.

¿Cómo han asimilado ser uno de los podcast más escuchados de México y de América Latina?

Lety Sahagún (LS): Tratamos de no pensar mucho en eso para no ponernos extra carga, extra responsabilidad. Amamos lo que hacemos todos los días y creo que eso nos permite seguir con el día a día, que al final es lo que construye. Claro que es bonito saber que personas se están conectado con tu contenido, que se escucha cada vez más, que crece a pesar de que han sido cuatro años, pero te diría que no pensamos mucho en eso, que es de los podcast más escuchados, sino que lo agradecemos.

¿Cómo pasaron de entrevistarse a ustedes mismas a tener personalidades de la talla de Isabel Allende o Danna Paola?

AF: Ha sido como un caminar, siempre pensamos en esto como formato de tres personas. Y creo que pasamos de tener expertos, a lo mejor locales, a que nos acompañara Isabel Allende en nuestro club del libro con un episodio. Siento que ha sido el pulso increíble que ha tenido Se Regalan Dudas y el impacto que ha tenido nuestra comunidad, que nos han abierto estas puertas y también marcando el calibre de la gente que quiere venir a hablar.

Une esfuerzos con Snapchat

Recientemente, la productora mexicana Dudas Media se sumó a Snapchat con videos únicos de sus programas estelares. De esta manera, llegaron a la app los podcasts Se Regalan Dudas, Despertando y Durmiendo, así como el exitoso medio de noticias Telokwento.

La idea es mantenerse a la vanguardia en los formatos y las plataformas digitales ya reconocidas por las audiencias jóvenes.