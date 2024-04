SRE recomienda a mexicanxs no viajar a países de Medio Oriente

El conflicto entre Irán e Israel elevó el nivel de riesgo en esa región, señaló la cancillería, por lo que también sugirió a lxs connacionales programar su salida a la brevedad

Debido a la escalada de tensiones entre Irán e Israel, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una serie de recomendaciones de viaje para ciudadanxs mexicanxs o que ya radican en esos países.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que recientemente “se elevó el nivel de riesgo” en la región de Medio Oriente, por lo que exhortó a evitar visitas no esenciales, “ya que las acciones de asistencia y protección consular pueden verse seriamente impactadas”.

Para las personas que ya se encuentren actualmente en Israel, sugirió programar su salida a la brevedad, y agregó que hay rutas comerciales disponibles, las cuales son seguras.

“Las opciones de salida podrían limitarse severamente sin previo aviso, por lo que no es posible garantizar que habrá condiciones para una evacuación segura y expedita de personas mexicanas en el futuro”, acotó.

Asimismo aconsejó a quienes ya tienen planeado salir de esos territorios:

Verificar la vigencia de su pasaporte mexicano y la documentación de su familia o acompañantes.

Registrarse o actualizar su información en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME) de la SRE, a través del enlace: https://sirme.sre.gob.mx/

Mantenerse al tanto de los avisos y recomendaciones por parte de autoridades locales sobre rutas de evacuación seguras y centros de refugio cercanos a su domicilio.

Revisar la Guía del Viajero de México que se actualiza constantemente

En caso de necesitar asistencia, la cancillería indicó que los connacionales se pueden comunicar con la embajada de México en Israel, las 24 horas del día, siete días a la semana:

Desde Israel: 0543 166 717

Desde México: 009 72 543 166 717

Redes sociales

Facebook: @EmbaMexIsr

X: @EmbaMexIsr

Embajada de México en Irán:

Marcación local: (+98) 9121224463

X: @EmbaMexIrn



Embajada de México en Jordania

Marcación local: (+962) 77 800 0494

X: @EmbaMexJor

Embajada de México en Líbano

Marcación local: 03 044 598

X: @EmbaMexLb

Mexicanxs en Medio Oriente

Durante su conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que actualmente hay alrededor de mil 400 mexicanxs en distintos países de Medio Oriente, y están en buenas condiciones.

“Sí, ya tenemos identificación, digo, comunicación con todas nuestras embajadas. Hoy informó la decretaria de Relaciones Exteriores, le voy a pedir que lo haga hoy para los familiares, pero nos reportan que todos están bien y estamos pendientes, son como mil 400 mexicanos en los distintos países de la región de Medio Oriente”, señaló.

El mandatario dijo que la postura del gobierno de México es no condenar a ninguna de las partes involucradas en el conflicto, y se pronunció por buscar el diálogo para cesar la guerra.

“Lo planteamos desde el caso de la guerra Rusia-Ucrania y lo sostenemos en la confrontación de Israel con Palestina en la Franja de Gaza, y ahora con Irán. Y pienso que tiene que haber más actividad de Naciones Unidas, eso es lo que estamos nosotros sosteniendo”, reiteró.

López Obrador externó que espera que no haya respuesta ofensiva de Israel a Irán, de lo contrario, advirtió, el conflicto se podría agravar. “Y no hablo del pueblo israelí, porque el pueblo israelí yo creo que está a favor de una solución pacífica al conflicto, hablo de las autoridades. Ojalá y las autoridades, como una muestra de buena voluntad, no lleven a cabo una represalia por lo que hizo Irán”.