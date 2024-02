Disfruta Mon Laferte de su libertad creativa con Autopoiética Tour

La cantante chilena con nacionalidad mexicana recién estrenó su sencillo Obra de Dios para inaugurar su regreso a los lanzamientos independientes, previo a comenzar los concierto de su Autopoiética Tour en México

Previo al arranque de su gira de conciertos en México con Autopoiética Tour, la cantante Mon Laferte dijo sentirse muy bien de regresar a la independencia luego de que dejará, en buenos términos (ha dicho), a su disquera y se lanzara de nuevo a la aventura independiente.

La “chilena más mexicana” lanzó tres discos con su propio impulso a inicios de su carrera, hasta que firmó en 2015 con Universal Music (al principio, una filial de este). Con ese contrato remasterizó el álbum Mon Laferte, vol. 1 y publicó cinco cortes más hasta que este 2024 retomó su libertad. Autopoiética es así su última colaboración.

“Volver a la independencia no significa que esté odiando a la disquera o que no medite la posibilidad de estar con una compañía en el futuro, sino simplemente buscar alternativas distintas. Ahora me siento muy bien de estar nuevamente en la independencia, se siente rico, pero básicamente creo que la relación ya había llegado a su fin, ya no estábamos creciendo”, expresó la artista en conferencia de prensa.

Sin embargo, la libertad creativa siempre ha sido parte de ella, incluso más allá de la escena musical. En su nuevo sencillo lanzado hace unos días, Obra de Dios, lo demuestra con un performance por parte de la compañía Young Boy Dancing Group que no temió a quemarse con la cera de velas encendidas mientras se grababa el videoclip de la canción en Berlín, bajo la dirección de Camila Grandi.

Tampoco hubo “pudor” para presentar una escena alusiva a sexo oral hacia ella en el también reciente videoclip de Pornocracia, que aunque fue criticada, Mon Laferte recuerda como un momento divertido de filmar y cuya polémica es buena para hablar de lo que aún la sociedad ve mal que muestre la mujer.

“Cuando hicimos el vídeo con la directora y con el equipo, de verdad no pensamos que iba a generar tanta polémica porque para nosotros era gracioso, literal nos carcajeábamos en el set cuando veíamos que se paraba el actor y se limpiaba el bigote, no se nos hacía como fuerte o sexoso. Pero ya que salió y vi que generó mucha polémica, está bien porque creo que está bien que la gente converse sobre estas cosas”, opinó la cantante de 40 años.

El primer concierto de Autopoiética Tour se presentará en Puebla el 29 de febrero y a partir de ahí la cantante recorrerá las ciudades de Toluca, Querétaro, Monterrey, Tijuana, Mérida y Guadalajara, hasta llegar el 21 de marzo al Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.

Mon Laferte prometió que los shows de esta gira serán especiales, pues mostrará una estructura diferente a sus giras anteriores e incluirá un repaso por sus ocho discos con un show más teatral. Esto lo consideró un desafío porque unirá temas clásicos como Un desafío y Tu falta de querer, que tienen un ritmo más romántico, con su ritmo más experimental de sus más recientes producciones, así como un momento sentimental con la canción Te juro que volveré que hizo pensando en su abuela a la que jamás pudo traerla a vivir con ella fuera de su país.

“Ahora la idea es que sea como todo un concepto desde el visual. Por ejemplo, es la primera vez que tengo bailarines en el escenario y me creo mucho, me siento casi como Beyoncé con cuatro bailarines. Pero creo que ahora la gente está muy acostumbrada a vivir una experiencia completa, las tecnologías han cambiado la manera de percibir la música y ya no es sólo la canción en vivo. Entonces estoy intentando que la gente tenga eso juntando la iluminación visual, el performance, la música en vivo, todo con todas las etapas de mi música porque cada disco es muy distinto al anterior”, compartió.