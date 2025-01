Estas son las novedades musicales de 2025

Aumenta tu playlist con estos álbumes que saldrán en la primera mitad del año

Por Claudia González Alvarado*

Hay a quienes les gusta estar al tanto de las novedades musicales, por eso preparamos esta lista con discos que saldrán en la primera mitad de 2025. Hay de diferentes géneros musicales, así tendrás variedad o podrás conocer propuestas nuevas para tus oídos.

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Uno de los discos más esperados de 2025 es el sexto de este cantautor canadiense. De momento ha revelado los tracks “Dancing in the Flames”, “Timeless” (con Playboi Carti) y “São Paulo” (con Anitta y un toque de funk y portugués). Por cierto, ha dicho que podría ser el último como The Weeknd, luego quizá seguirá con su nombre real, Abel Tesfaye.

Cuándo: 24 de enero

FKA Twigs – Eusexua

A cinco años de su disco pasado, Magdalene, la británica ya tiene listo el siguiente. Contiene 11 canciones, de las que ya adelantó “Eusexua”, “Perfect stranger” y “Drums of Death”. Y, una vez más, vuelve a mezclar géneros dejando claro que es inclasificable, pues aunque se mete al techno, hay más sorpresas.

Cuándo: 24 de enero

Inhaler – Open Wide

La banda irlandesa comandada por Elijah Hewson, hijo de Bono, lleva un muy buen paso desde su debut con su propuesta de indie rock. Mismo que, todo indica, continuará con su tercer álbum de estudio. Y es que ya reveló los singles “Your House” y el que le da título, que dejaron buen sabor de boca.

Cuándo: 7 de febrero

Lisa – Alter Ego

La integrante tailandesa del grupo de K-pop BLACKPINK lanzará su primer disco como solista este año. Para comenzar, ya lanzó “Rockstar”, “New Woman” (con Rosalía) y “Moonlit Floor (Kiss me)”, que han tenido gran recibimiento. Pero en total serán 12 tracks donde el pop se mezcla con el hip-hop, dance y más ritmos.

Cuándo: 28 de febrero

Florence + The Machine – Symphony of Lungs (BBC Proms at the Royal Albert Hall)

En octubre pasado lanzó la versión digital de su concierto en el legendario Royal Albert Hall, donde celebró su álbum debut Lungs con arreglos de orquesta. El resultado es versiones llenas de nueva vida y un sonido todavía más rico que te causan la euforia del disco original. Así que ahora viene la versión física en CD y vinilo.

Cuándo: 14 de marzo

Ozzy Osbourne – See You On The Other Side V2.0

Si eres fan de hueso colorado del icónico cantante de heavy metal, este lanzamiento es el regalo perfecto para ti. Y es que se trata de una caja de edición limitada y numerada con todos sus vinilos. Incluye 18 títulos entre discos de estudio y uno de rarezas, además de pósters con fotos vintage y artículos de colección.

Cuándo: 14 de marzo

The Horrors – Night Life

Con dos nuevos integrantes en teclados y batería es como regresa esta banda británica. Pero musicalmente sigue creando atmósferas de rock gótico cautivantes y envolventes, como lo demuestran en el primer single “The Silence that Remains”. Según dijeron en un comunicado: “Está comenzando nuestro nuevo capítulo y esperamos llevarlos con nosotros. The Horrors no tienen final”.

Cuándo: 21 de marzo.

Lana del Rey – The Right Person Will Stay

Esta primavera podremos darle play a lo nuevo de la cantautora estadounidense Lana del Rey. Y es uno de los discos más esperados del 2025 y que causa gran curiosidad, pues se aleja de su característico pop alternativo y le entra al country y la música americana. Eso sí, aclara que no perderá su esencia.

Cuándo: 21 de mayo

Habrá mucha música nueva este 2025

Si eres melómanx, tampoco te puedes perder dos discos que ya se estrenaron hace algunos días. Uno es The Human Fear, de la banda escocesa Franz Ferdinand. Es el primer álbum con la baterista Audrey Tait, así que para oreja para notar este cambio en los 11 tracks que ofrecen, como los sencillos “Audacious” y “Night or Day”, donde demuestran que no han perdido el toque.

El otro disco que ya salió es Look Up, de Ringo Starr. El Beatle viene a ritmo de country, género musical en el que no es nuevo; recordemos, por ejemplo, su álbum Beaucoups of Blues de 1970. Pero ahora todo se dio de forma casual cuando se topó con el productor y compositor T Bone Burnett y acordaron trabajar juntos en este material. Por supuesto, Ringo toca la bataca en todas las rolas.

Pero eso no será todo, pues aún sin fecha exacta tendremos nuevos álbumes de: Lady Gaga, Miley Cyrus, Deftones, Blondie, Lorde y Madonna. Además del primer disco como solista de Jennie, del grupo de K-pop BLACKPINK. Y, quizá, por fin vea la luz Bonfire of the Teenagers, de Morrissey.

*Texto adaptado para + Chilango diario