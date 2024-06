Orgullo Musical: descubre a estxs 10 artistas trans y no binarixs

Conoce estxs artistas trans y no binarixs que se han hecho camino presentando grandes canciones y propuestas vanguardistas

Por Natalia Szendro*

La Bruja de Texcoco – Nostalgia (2022)

La Bruja de Texcoco se ha convertido en los últimos cinco años en un referente cuando hablamos de artistas trans mexas. En el 2022 lanzó Nostalgia, que comienza con su característico violín y una melodía suave, que poco a poco va creciendo hasta convertirse en una épica llena de son y mariachi.

ANONHI – Why Am I Alive Now? (2023)

Si hablamos de referentes internacionales, tenemos que rendirle homenaje a la artista trans Anohi Hegarty. Conocida por estar al frente de Anonhi and the Johnsons, en 2023 lanzó su último álbum de estudio y esta canción es prueba de la influencia de Nina Simone, del soul y el jazz en su nuevo trabajo.

Ah-Mer-Ah-Su – Discovery (2023)

Escritora, compositora y artista originaria de Los Ángeles. Ella se ha dedicado de lleno al indie electrónico. Discovery es magia pura entre sintetizadores y secuencias que su voz envuelve a cada nota.

Luisa Almaguer – Una perra (2023)

Luisa es cantante, actriz, activista y comunicadora trans chilanga. Musicalmente este ha sido hasta ahora el punto más alto de su carrera, y trata sobre una crisis de salud mental que afortunadamente terminó con el lanzamiento de esta canción. Últimamente ha brillado mucho como telonera del concierto de Weyes Blood y como parte del ensamble de Africa Express en el Festival Bahidorá encabezado por Damon Albarn.

Glass beach – rare animal (2024)

Banda de Seattle cuya fusión de sonidos van desde el pop punk, el math rock y el punk. Todas las personas involucradas en este proyecto son parte de la comunidad trans y en el 2020 compartieron lo siguiente por medio de sus redes sociales: “Estamos aquí para que tú también puedas estarlo, si es seguro y justo para ti, pero no es necesario que seas visible para que seas reconocidx. Te vemos de todos modos”.

Teddy Geiger – I belong here (2023)

Teddy Geiger fue un ídolo juvenil en su adolescencia. En el año 2017 decidió iniciar con su transición y al momento de reconectar con ella misma inició el trabajo en su más reciente disco: TERESA. I belong here, una maravillosa canción de bedroom pop que escala desde lo más íntimo.

Inés Mauri & Noah Blanco – Amuleto (2023)

Ahora tenemos un 2X1 y un himno de la comunidad lésbica. Amuleto fue compuesta por Javiera Mena y Marilina Bertoldi hace un par de años. En 2023 Inés Mauri, cantante y compositora argentina de la comunidad LGBT+, unió fuerzas con el músico, cantante y compositor trans chileno/uruguayo Noah Blanco para hacer su propia versión indie pop electrónica de esta rola.

Zemmoa – Queriéndonos bien (2024)

Zemmoa también puede llevarse el título de una de las artistas trans mexicanas de la escena independiente más reconocidas. Este año ha sido muy prolífico en su carrera y nos ha compartido varios sencillos. Esta canción en especial nos ha gustado mucho porque es un gran recordatorio sobre el amor propio.

Janelle Monáe – Champagne Shit (2023)

Es muy reconocidx por su obra musical y actoral, su vanguardia musical le trae a esta lista. Su más reciente disco es una oda al placer y la posibilidad de gozar plenamente de su sexualidad y de la música. En 2022 reveló: “Soy no binaria, así que no me veo solamente como mujer, siento que Dios es mucho más grande que un él o una ella. Y si soy de Dios, entonces, soy todo”.

Shea Couleé – Let Go (Miss Toto Remix) (2024)

Conocide por haber saltado a la fama por Rupaul’s Drag Race, Shae se identifica como gay no binarie y usa los pronombres elle/le, aunque cuando está en personaje drag se identifica como ella. Este remix no tiene desperdicio y podría estar en cualquier pista de baile de la ciudad.

Nuestra misión con esta lista es seguir visibilizando el camino de quienes deberían tener una voz más predominante en el panorama musical. Disfruten y recuerden escuchar Radio Chilango 105.3FM para conocer más propuestas como éstas.

*Texto adaptado para + Chilango